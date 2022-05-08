Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk, kendisinden 22 yaş küçük sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı

Tarkan ile yaşadığı birliktelikle adından söz ettiren avukat Bilge Öztürk, mutluluğu fotoğrafçı Bennu Gerede'nin oğlu Daren Gerede Erkaya'da bulmuştu. Öztürk, daha önce kendisinden 22 yaş küçük sevgilisiyle ilişkisi hakkında, "Üç aydır birlikteyiz. Daren Gerede ile birlikteyim, mutluyuz" diye konuşmuştu.

Taze aşıklar, rotayı İspanya'ya çevirdi.

Aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabında 74.9 bin takipçisi bulunan Öztürk, sevgilisiyle verdikleri romantik pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

Ünlü ismin Instagram sayfasının hikayeler bölümünden paylaştığı bu kare, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

