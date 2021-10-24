MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Tarkan İstanbul Ağlıyor şarkısıyla paylaştı: Çok özlemişim

Tarkan İstanbul Ağlıyor şarkısıyla paylaştı: Çok özlemişim

24.10.2021 21:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun süredir eşi ve kızıyla Almanya’da yaşayan ve sosyal medyayı aktif olarak kullanan Tarkan, reklam yüzü olduğu bir markanın çekimleri için iki sene aradan sonra İstanbul'a geldi. İstanbul'u çok özlediğini ifade eden Megastar, son paylaşımında ise 'İstanbul Ağlıyor' şarkısını seslendirdi.

Tarkan, eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile koronavirüs salgını başından itibaren Almanya’daki evinde kalmayı tercih etmişti. Tüm proje ve konserlerini iptal eden Tarkan, yaklaşık iki yıldır Türkiye’ye gelmemişti.

Ünlü bir marka ile reklam anlaşması yapan Tarkan, uzun bir aranın ardından geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye geldi.

Tarkan

Reklam filmi için kamera karşısına geçen ünlü şarkıcı, Instagram'dan da sık sık paylaşım yapıyor.

tarkan1

İstanbul'da pazar günü özel minibüsle çekime giden Tarkan, o anları kameraya kaydetti. Yağmurlu İstanbul gününde 'İstanbul Ağlıyor' şarkısını seslendiren Tarkan'ın paylaşımı kısa sürede 1 milyondan fazla izlendi.

Megastar paylaşımında "İstanbul ağlıyor bugün, hava yağmurlu. İstanbul her haliyle çok güzel. Çok özlemişim İstanbul'u" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eşine şiddet uygulayan adama meydan dayağı!Eşine şiddet uygulayan adama meydan dayağı!
PARTNEREmine Ün'ün kardeşini görenler aynı yorumu yapıyor! Güzelliği hayran bıraktıEmine Ün'ün kardeşini görenler aynı yorumu yapıyor! Güzelliği hayran bıraktı
Soner Sarıkabadayı'dan oğlu Hasan Matias'a: Ayağına taş değmesin Soner Sarıkabadayı'dan oğlu Hasan Matias'a: Ayağına taş değmesin
Anahtar Kelimeler:
Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

e-Devlet üzerinden yeni hizmet! Hepsi erişime açıldı

e-Devlet üzerinden yeni hizmet! Hepsi erişime açıldı

Bill Gates Türkiye'ye geldi, saatlerce orayı gezdi

Bill Gates Türkiye'ye geldi, saatlerce orayı gezdi

İmamoğlu yeni taksi sistemiyle ilgili detayları paylaştı

İmamoğlu yeni taksi sistemiyle ilgili detayları paylaştı

Sapanca mevkiinde zincirleme trafik kazası! Ankara yönü ulaşıma kapandı

Sapanca mevkiinde zincirleme trafik kazası! Ankara yönü ulaşıma kapandı

İYİ Parti'nin programı öncesi arbede çıktı

İYİ Parti'nin programı öncesi arbede çıktı

"İntihar etti" demişlerdi, ardından vahşet çıktı!

"İntihar etti" demişlerdi, ardından vahşet çıktı!

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Olaylı aşk hikayesi! Bakın kocasından neden boşanmış!

Olaylı aşk hikayesi! Bakın kocasından neden boşanmış!

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Güneş açınca kafamıza göre soyunuyoruz

Güneş açınca kafamıza göre soyunuyoruz

Ünlü sunucunun babasıyla ilgili şoke eden gerçek

Ünlü sunucunun babasıyla ilgili şoke eden gerçek

Kıvanç Tatlıtuğ'un çıplak fotoğrafları kavgası! Canlı yayında çıldırdı

Kıvanç Tatlıtuğ'un çıplak fotoğrafları kavgası! Canlı yayında çıldırdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.