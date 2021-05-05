Tarkan kızı Liya ile fotoğrafını paylaştı: 5 çayına davet edildim

Koronavirüs salgınının ardından yaşamını Almanya'da sürdüren Tarkan, geçtiğimiz günlerde Yıldız Tilbe'nin sosyal medyadan kendisine yaptığı çağrıyı kabul etmemesiyle gündem olmuştu.



'Kış Güneşi' şarkısını seslendiren Yıldız Tilbe "Tarkan'a pas atıyorum" demişti. Ancak Tarkan, "Yıldız’ım sen benim kıymetlimsin, seni çok severim ve geri çevirmek hiç istemem ama bu challenge’ın nasıl bir amaca hizmet edeceğini pek anlamadım doğrusu ve bir parçası olmak da gelmedi içimden ne yalan söyleyeyim. O yüzden sen en iyisi topu benden geri al, bir başkasına atıver.” diyerek Yıldız Tilbe’yi geri çevirmişti.



Yıldız Tilbe'nin meydan okumasını geri çeviren Tarkan, kızı Liya'nın davetini ise geri çeviremedi. Kızı Liya ile oynarken fotoğrafını paylaşan ünlü sanatçı altına "5 çayına davet edildim yine :):)" notunu düştü.





