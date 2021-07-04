Tarkan kızı Liya ile fotoğrafını paylaştı: Baba kız kitap okuduk bugün

Tarkan uzun süredir eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Lila ile birlikte Almanya'da yaşıyor. Salgının ardından tüm yeni projelerini erteleyen Tarkan ailesiyle birlikte bol bol vakit geçiriyor.

Ünlü şarkıcı Instagram'dan kızı Liya'yla çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Paylaşımına "Baba kız kitap okuduk bugün" notunu düşen Tarkan, geçtiğimiz Şubat ayında vefat eden Doğan Cüceloğlu'nun sıkı bir hayranı olduğunu da ifade etti.



Tarkan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Baba kız kitap okuduk bugün Çok keyifliydi, çok tatlıydı. Ben kitap okumaya başladığımda Liya’da hemen bir kitap alıp yanıma geliyor. Birlikte okuyoruz. Ailece de yapıyoruz bunu hep. Çocuklara okuma alışkanlığını erken yaşlarda aşılamak lazım.

En iyi yöntem de onun bizim okuduğumuzu görmesi oluyor. Örnek alıyor, taklit ediyor.

Bu arada sıkı bir Doğan Cüceloğlu hayranıyım.Nurlar içinde yatsın.Ne kıymetli bir insandı, ne özel bir ruhtu. Öğretileriye hep ışık tutacak yolumuza ve kalbimizde yaşamaya devam edecek."



