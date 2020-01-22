Tarla balıkçılarının sorunu yerinde masaya yatırıldı

-Milas’ta tarla balıkçılığı ile geçimini sağlayan üreticilerin sorunları, Milas İlçesi İç Su Yetiştirici Üreticileri Birliği’nde düzenlenen toplantıda masaya yatırıldı.

Su Ürünleri Üreticileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Milas İç Su Ürünleri Yetiştirici Üreticileri Birlik Başkanı Muhammet Toğuç, yaptığı konuşmasında özellikle düşen üretici sayısına değinerek, “Yüzde 1’lik KDV satışı ile fatura düzenlememiz için hallerde ve balık satış noktalarında bu satışı gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bunun dışında yüzde 8 KDV oranı ile işlem yapmak durumunda kalıyoruz. Bu satış noktalarının dışında biz yüzde 8 KDV ile fatura düzenlemek durumunda kalıyoruz. Yerel bir firmaya balığımı sattığım zaman yüzde 8 ile çıkış yapmak zorundayım, firma da bunu yine yüzde 8’den çıkışını yapıyor. Bu durum haksız rekabet ortamı yaratıyor. Gerekli düzenlemenin yapılarak yüzde 1’lik KDV oranından faydalanmamızın sağlanmasını istiyoruz.” dedi.

Başkan Toğuç ayrıca drenaj kanallarında yapılan temizlik çalışmalarının desteklenmesi ve arttırılarak yaşanacak tıkanıklıklarının çözümü için destek istemesinin dışında ele aldığı birçok konu daha sonra üreticiler tarafından bir bir katılımcı protokole aktarıldı.

Özellikle sorunların asıl kaynaklarının ekonomik olduğu vurgusu yapan üreticiler, devlet bankaları aracılığıyla krediyle desteklenmek istediklerini ifade ettiler.

