TARSİM heyeti Antalya'daki ekspertiz çalışmalarına katıldı

İSTANBUL (AA) - Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) heyeti Antalya'nın Aksu ve Serik ilçelerindeki sigortalı seralarda ekspertiz çalışmalarına katıldı.
Yapılan açıklamaya göre, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal ve beraberindeki heyet, sigortalı seraların risk ve hasar tespit işlemlerine katılarak, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Heyet, aynı gün içerisinde Ticaret Bakanlığı Antalya Serbest Bölge Müdürü Ramazan Talat Güçsav'ı da ziyaret ederek, tarım sigortalarına ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.
Öte yandan, Serpil Günal ve beraberindeki heyet, Ankara'da, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü ve Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Demirok'u makamında ziyaret etti ve yeni görevi için "hayırlı olsun" temennilerini sundu.
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