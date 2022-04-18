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  4. TARSİM heyeti fındıkta don hasarını inceledi

TARSİM heyeti fındıkta don hasarını inceledi

18.04.2022 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu, Giresun ve Trabzon'da meydana gelen don hadisesi sonrası fındık ürününde, Ordu'dan 24 bin adet, Giresun'dan 30 bin adet ve Trabzon'dan 150 adet olmak üzere toplamda 54 bin adet hasar ihbarı alındı

İSTANBUL (AA) - TARSİM heyeti, Ordu, Trabzon ve Giresun'daki fındık hasar tespit çalışmalarına katıldı.

TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, heyet, Ordu, Trabzon ve Giresun'da 19 Mart'ta fındık ürününde meydana gelen don hasarlarına ilişkin incelemelerde bulundu.

Program kapsamında, Ordu ve Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlükleri de ziyaret edilerek sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Ordu, Giresun ve Trabzon'da meydana gelen don hadisesi sonrası fındık ürününde, Ordu ilinden 24 bin adet, Giresun ilinden 30 bin adet ve Trabzon ilinden 150 adet olmak üzere toplamda 54 bin adet hasar ihbarı alındı.

Sigortalı üreticilerden alınan hasar ihbarlarını takiben 300'e yakın eksper görevlendirildi. Eksperler, bölge müdürlüğü nezaretinde sahada tespit çalışmalarına tüm hızıyla devam ederken, 27 bine yakın bahçenin hasar tespitleri tamamlandı.

Hasar dosyalarının tamamlanmasını takiben sigortalı fındık üreticilerine hasar ödemeleri gerçekleştirilecek.

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