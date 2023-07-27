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TARSİM heyeti, Manisa'da hasar tespit çalışmalarına katıldı

27.07.2023 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TARSİM heyeti, Manisa'da hasar tespit çalışmalarında yer aldı.

TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı ve TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Özdemir, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü ve beraberindeki TARSİM heyeti, dün Manisa'da, dolu ve don hasarları ile ilgili yapılan kesin ekspertizlere ve önceki günlerde meydana gelen yangın sebebiyle hasar gören arazilerde gerçekleştirilen hasar tespit çalışmalarına katıldı.

TARSİM Manisa Bölge Müdürlüğü yetkililerinden bölgesel düzeyde sürdürülen ekspertiz çalışmaları hakkında bilgi alan heyet, üreticilerle de bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

TARSİM heyeti, aynı gün, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal, Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ ve Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, "üretimin ve üreticinin yüzyılında" Devlet Destekli Tarım Sigortası'na ilişkin memnuniyet düzeyinin arttırılması, bu alandaki beklentilerin tespit edilmesi ve Manisa Bölge Müdürlüğü'ne bağlı iller özelinde tarım sigortasının yaygınlaştırılarak penetrasyon oranının artırılması yönünde yapılabilecek çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

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