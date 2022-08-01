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TARSİM'den Amasya ve Sivas'ta paydaş ziyaretleri

01.08.2022 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi'nin yaygınlaştırılarak memnuniyetin arttırılması, üretici ve yetiştiricilerin talep ve beklentilerinin tespit edilebilmesi amacıyla yurt genelinde paydaşlarla temaslara devam ediliyor

İSTANBUL (AA) - TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal ve beraberindeki heyet, 26-27 Temmuz'da Amasya ve Sivas'taki sigortalı işletmelere ve paydaşlara yönelik ziyareti gerçekleştirdi.

TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi’nin yaygınlaştırılarak memnuniyetin arttırılması, üretici ve yetiştiricilerin talep ve beklentilerinin tespit edilebilmesi amacıyla yurt genelinde paydaşlarla temaslara devam ediliyor.

Bu çerçevede TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal ve beraberindeki heyet, Amasya ve Sivas'taki sigortalı işletmelere ve paydaşlara yönelik ziyaretler gerçekleştirerek yetkililerden sürdürülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı ve incelemelerde bulundu.

TARSİM heyeti, program kapsamında ilk gün Amasya'nın Suluova ilçesine bağlı Saluca köyünde şeker pancarı sertifikalı tohumluk ürünü ile ilgili tarım işletmelerini ziyaret ederek ürünün hasat aşaması hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Programın devamında, Merkez ilçeye bağlı Ovasaray köyünde bir tarım işletmesi ziyaret edilerek hasat dönemine gelmiş erkenci kuru soğan ürününe ait incelemeler gerçekleştirildi.

Programın ikinci gününde ise Sivas Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız, Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ ve Sivas Ziraat Bankası Bölge Başkanı Salih Zeki Şahna makamlarında ziyaret edilerek bilgilendirmelerde bulunuldu.

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