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TARSİM'den Çanakkale'deki sigortalı hayvancılık işletmelerine ziyaret

15.08.2022 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TARSİM'den Çanakkale'deki sigortalı hayvancılık işletmelerine ziyaret

İSTANBUL (AA) - Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi AŞ (TARSİM), Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi’nin yurt genelinde yaygınlaştırılması, üretici ve yetiştiricilerin memnuniyetinin arttırılması, talep ve beklentilerin tespit edilebilmesi amacıyla, paydaşlarla temaslarına devam ediyor.

TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda gerçekleştirilen ziyaretlerin son durağı Çanakkale oldu.

TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal ve beraberindeki heyet, 9 Ağustos tarihinde Çanakkale’nin çeşitli ilçelerindeki sigortalı büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerine ziyaretlerde bulunarak, yetkililer ile bir araya geldi.

Program kapsamında, sürdürülen faaliyetlere ilişkin yetkililerden bilgiler alınarak, incelemeler yapıldı.

Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortaları uygulamaları ile ilgili bilgilendirmelerin gerçekleştirildiği görüşmelerde, 2022 yılında kapsama alınan yenilikler ve yetiştiricilerin tarım sigortasına kolaylıkla ulaşabilmesi amacıyla primlerde yapılan indirimlere vurguda bulunularak, hayvan hayat branşında yapılacak hasar tespitlerinde kullanılan uzaktan hasar tespiti teknolojisi ile zamandan tasarruf edildiği ve sonuç olarak sigortalıların memnuniyetinde artış kaydedildiği bildirildi.

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