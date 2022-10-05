YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. TARSİM'den üreticilere 366 milyon TL kuraklık ödemesi

TARSİM'den üreticilere 366 milyon TL kuraklık ödemesi

05.10.2022 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası kapsamında bu yıl 3 bin 50 köyde kuraklıktan zarar gören 1,2 milyon dekarlık alan için hasar ödemesi yapıldı

İSTANBUL (AA) - Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası kapsamında bu yıl 3 bin 50 köyde kuraklıktan zarar gören 1,2 milyon dekarlık alan için 366 milyon TL hasar ödemesi yaptı.

TARSİM açıklamasına göre, şirket, Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası kapsamında 2022 yılına özel üreticinin primine yüzde 70 devlet prim desteği sağladı.

Türkiye genelinde 151 bin adedin üzerinde kuraklık verim sigortası poliçesi tanzim edildi. 2,6 milyon dekar alan sigortalandı. Eksperlerin saha gözlem ve verim tespit çalışmalarının ardından 51 ildeki 305 ilçede yer alan 3 bin 50 köyde eşik değerlerin altında verim gerçekleştiği tespit edildi. Söz konusu köylerde sigortalı olan tüm üreticilere hasar ödemesi yapılarak, zararları karşılandı.

Bu yıl sigortalı üreticilerden toplanan 72 milyon TL prim karşılığında, 1,2 milyon dekar alan için 366 milyon TL hasar ödemesi gerçekleştirildi.

Geçen yıl Kuraklık Verim Sigortası kapsamında, 67 ildeki 375 ilçede yer alan 5 bin 311 köyde yaklaşık 50 bin adet hasar tespit çalışması yapılmıştı. Söz konusu verim tespit çalışması yapılan yer sayısı 70 ile, 432 ilçeye ve 6 bin 717 köye ulaştı.

- "Ürünler verim kayıplarına karşı güvence altına alınıyor"

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticiler, kuru tarım alanlarında üretimini yaptıkları buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, nohut, mercimek ürünleri ve bu ürünlerin sertifikalı tohumlukları ile ek prim karşılığında ve isteğe bağlı olarak sertifikalı tohumlukların sap kısmını, kuraklık, don, sıcak rüzgar, sıcak hava dalgası, aşırı nem, aşırı yağış risklerinden kaynaklı köy genelinde doğrudan meydana gelebilecek verim kayıplarına karşı Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası ile güvence altına alabiliyor.

Köyün ortalama verimi, TÜİK ve TARSİM verileri esas alınarak tespit edilen verimi ifade ediyor. Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortasında, köyün eşik verim değeri, köyün ortalama veriminin yüzde 70'i alınarak belirleniyor. Her ürün ve köy için kuru şartlarda verim değerleri ayrı ayrı belirlenip, poliçeler bu doğrultuda düzenleniyor.

Sigorta kapsamındaki bir riskin gerçekleşmesi halinde, sigortalı üreticinin, hasar ihbarına ilişkin herhangi bir beyan yükümlülüğü bulunmuyor. Eksperler tarafından köye ait referans parsellerde yapılan verim tespitleri sonucunda, gerçekleşen ortalamanın, eşik verim değerinin altında olması halinde, Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası yaptıran tüm üreticilere poliçe bitiş tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde hasar ödemesi yapılıyor.

Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası gönüllülük esasına dayanıyor ve poliçeler üreticilerin isteği doğrultusunda düzenleniyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sarıyer'de İETT'ye bağlı özel halk otobüsüyle otomobil çarpıştıSarıyer'de İETT'ye bağlı özel halk otobüsüyle otomobil çarpıştı
Mersin'de yaktığı ateşi söndürmeye çalışırken fenalaşan kişi hayatını kaybettiMersin'de yaktığı ateşi söndürmeye çalışırken fenalaşan kişi hayatını kaybetti
Erzurum'da servis araçları çarpıştı, 6 askeri personel ile 4 öğretmen yaralandıErzurum'da servis araçları çarpıştı, 6 askeri personel ile 4 öğretmen yaralandı
Anahtar Kelimeler:
TARSİM

İstanbul Namaz Vakitleri 5 Ekim Çarşamba

İmsak
05:33
Sabah
06:57
Öğle
12:58
İkindi
16:12
Akşam
18:48
Yatsı
20:07
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kemiklerin kırılmasına neden oluyor... Her gün içiyorsunuz, yapmayın!

Kemiklerin kırılmasına neden oluyor... Her gün içiyorsunuz, yapmayın!

Sarımsağın işe yaramadığı hatta kötüleştirdiği hastalık!

Sarımsağın işe yaramadığı hatta kötüleştirdiği hastalık!

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Trump'a dair ilginç detaylar: Tuvaletleri bile tıkamış!

Trump'a dair ilginç detaylar: Tuvaletleri bile tıkamış!

'Ev sahibi terörü!' Yatağının yarısını başkasına kiraladı

'Ev sahibi terörü!' Yatağının yarısını başkasına kiraladı

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.