TARSİM'in yeni yönetim kurulu başkanı Burhan Demirok oldu

İSTANBUL (AA) - Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş'nin (TARSİM) yeni yönetim kurulu başkanı Burhan Demirok oldu.

TARSİM’den yapılan açıklamada, kurumun yönetim kurulu başkanlığı görevini 16 Eylül itibarıyla Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü Burhan Demirok’un üstlendiği bildirildi. Demirok, beraberindeki heyet ile birlikte TARSİM' İstanbul’daki genel müdürlüğüne ilk ziyaretini gerçekleştirdi.

Ziyarete Başkan Burhan Demirok’a, Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı ve Tarım Sigortaları Havuzu Üyesi Bekir Engürülü ve Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı Kamil Özdemir de eşlik etti.

Çalışanlar ile bir araya gelen Demirok ve beraberindeki heyet, Tarım Sigortaları Havuzu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal’dan, TARSİM ve uygulamaları ile sürdürülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Programın devamında Demirok ve beraberindeki heyet, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (SEDDK) da ziyaret gerçekleştirilerek, Kurul Başkanı Mehmet Akif Eroğlu ile bir araya geldi ve Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi’ne ilişkin karşılıklı temaslarda bulundu.

- Demirok kimdir?

Açıklamada Demirok hakkında şu bilgilere yer verildi:

"1967 yılında Ankara'da doğan Demirok 1983 yılında lise eğitimini Çubuk Lisesi'nde tamamladı. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü’nden 1988 yılında mezun oldu. Demirok, ilk olarak, İçişleri Bakanlığı ve Orman Bakanlığı’nda memur olarak görevlerde bulundu. Daha sonra sırasıyla, Malatya, Yazıhan İlçe Tarım Müdürlüğü’nde Mühendis, Malatya Ziraat Meslek Lisesi'nde Mühendis Bölüm Şefi, Ankara Ev Ekonomisi ve Gıda Laborant Meslek Lisesi'nde Müdür Yardımcısı, Ankara Tarım İl Müdür Yardımcısı, Tarım Alet ve Makine Test Merkezi Müdürlüğü’nde Mühendis, Tarımsal Üretimi Geliştirme Genel Müdürlüğü (TÜGEM) Koordinasyon Daire Başkanı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarımsal Desteklemeler Daire Başkanı görevlerinde bulundu.

2014 yılında Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı iken aynı zamanda 2016 yılında Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcılığı görevini de yürüttü. 2018 yılında Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı olarak 2 yıl görev aldıktan sonra 2020 yılında Hayvancılık Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi.

Eylül 2022 tarihinden itibaren Tarım Reformu Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır. TARSİM Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürütmektedir. Kırsal kalkınma, tarımsal desteklemeler, tarımsal örgütler, hayvancılık, tarım sigortaları ve çeşitli tarımsal konularda yurtiçi ve yurtdışı eğitimlere katılmıştır. Evli ve 2 çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir."

- TARSİM, 2. Türkiye Çiftçi Zirvesi’ne katıldı

Açıklamaya göre, TARSİM, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın himayesinde bu yıl İstanbul’da 2'ncisi 26 Eylül'de düzenlenen Türkiye Çiftçi Zirvesi’ne katılım sağlayarak, destek verdi.

Zirve’de, "Gıda, Tedarik Zinciri ve Arz Güvenliği", "Tarım Sigortaları ve Destek Kredileri" ve "Sürdürülebilir Tarım" başlıklarıyla 3 panel düzenlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı ve Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Engürülü program çerçevesinde, "Tarım Sigortaları ve Destek Kredileri" paneline katılım sağlayarak, TARSİM Sistemi’ne ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

Açıklamada paneldeki konuşmasına yer verilen Engürülü, tarımda sürdürülebilirliğin önemine vurgu yaparak, çiftçinin kendini mutlak surette gelir açısından emin hissetmesi gerektiğine işaret etti ve çiftçiyi üretimde tutabilmek için tarım sigortalarının önemli olduğunun altını çizdi.

Son 4-5 yıldır dolu haritasında değişiklik olduğunu belirten Engürülü, "İklim değişikliği dediğimiz yerde dolu ilk defa yağmadı, ancak frekans ve şiddetinde ciddi artış var. Kalite kaybı değil bazen ürünü de zayi ediyor. Bunlarla çiftçinin baş edebilmesi mümkün değil. TARSİM de çiftçi ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuş bir sistem. Devlet destek oluyor. Biz de her zaman çiftçimizin yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

