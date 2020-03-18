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Tarsus Belediyesi maske üretimi için harekete geçti

MERSİN HABERLERİ  | 18.03.2020 15:20 | Son Güncelleme

Tarsus Belediyesi’nin, belediyenin imkanlarıyla üretilip, sterilize işleminden sonra halka ve ihtiyaç duyan kurumlara dağıtmak üzere maske üretimi yapılması için çalışma başlattığı bildirildi.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, korona virüsün tüm dünyayı tehdit etmesi ve insanların salgına karşı maske takma ihtiyaçlarının gündeme gelmesiyle birlikte, maske satışlarından patlama yaşanırken, bu konuda fırsatçılık yaparak maske fiyatlarını fahiş ücretler karşılığında satan kişilere karşı harekete geçildi.

Tarsus Belediyesi’nin, belediyenin imkanlarıyla üretilip, sterilize işleminden sonra halka ve ihtiyaç duyan kurumlara dağıtmak üzere maske üretimi yapılması için çalışma başlattığı bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, korona virüsün tüm dünyayı tehdit etmesi ve insanların salgına karşı maske takma ihtiyaçlarının gündeme gelmesiyle birlikte, maske satışlarından patlama yaşanırken, bu konuda fırsatçılık yaparak maske fiyatlarını fahiş ücretler karşılığında satan kişilere karşı harekete geçildi. Bu kapsamda Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, belediye bünyesinde Meslek Edindirme Merkezinde görevli terzileri maske üretmeleri talimatını verdi.
Belediye bünyesinde bulunan Meslek Edindirme Merkezinde görevli terziler ile Bozdoğan’ın eşi Derya Özinç Bozdoğan’ın başkanlığını yaptığı Tarsus Emekçi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi işbirliğinde, seri şekilde maske üretimi yapılmaya başlandı. İlk etapta 20 bin maske üretimi için kolları sıvayan gönüllü terziler, şimdiden hedeflenen sayıya yaklaşmış durumda.
Öte yandan, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin şehrin birçok noktasında ve halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda dezenfeksiyon çalışmalarını yürüttüğünü söyleyen Bozdoğan, "Üretimine başladığımız maskeleri ihtiyaç duyan kurumlara ve mümkün olduğunca halkımıza ücretsiz şekilde dağıtacağız. Gün fırsatçılık değil birlik olma ve elbirliği ile bu salgının önüne geçme günüdür. Vatandaşlarımızdan isteğimiz, paniğe kapılmadan, yapılan uyarıları dikkate alarak mümkün olduğunca ve zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarıdır. Halkımızdan, günlük yaşamlarını hijyen şartlarına uyup sık, sık ellerini en az 20 saniye boyunca sabunla yıkamalarını rica ediyorum. Vatandaşlarımızın karşılaştıklarında tokalaşma, sarılma ve yakın temasta bulunmaktan kaçınmalarını ve evlerinden dışarı çıkmaları durumunda mümkün olduğunca maske kullanmalarını istiyorum. Hastalığın belirtilerini kendilerinde hisseden kişilerin, kimseye temas etmeden en yakın sağlık birimine ya da Acil 112 ekiplerine bildirimde bulunmalarını tavsiye ediyorum, dedi.
Bozdağan’ın eşi Derya Özinç Bozdoğan ise maske üretimi konusunda belediye ile işbirliği halinde gönüllü terzilerle bu çalışmaya destek verdiklerini ifade ederek, "Bir günde 5 bin tane maske yapılmaya başlandı. Tarsus Belediyesi bu maskeleri ücretsiz olarak dağıtacak, akabinde Yenişehir ve Mezitli’den de talepler geldi. Elimizden geldiğince maske üreterek bu talepleri karşılamaya gayret göstereceğiz. Hep beraber bu kötü dönemi atlatacağımıza inanıyoruz“ dedi.

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