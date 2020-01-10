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  4. Tarsus Kitap Fuarı’na ilk günden yüzlerce ziyaretçi akın etti

Tarsus Kitap Fuarı’na ilk günden yüzlerce ziyaretçi akın etti

MERSİN HABERLERİ  | 10.01.2020 17:08 | Son Güncelleme

Tarsus Kitap Fuarı düzenlenen törenle açıldı.

Tarsus Kitap Fuarı düzenlenen törenle açıldı. 100 yayınevi ve 100’den fazla yazarın katılacağı fuar, ilk günden yüzlerce ziyaretçinin akınına uğradı.
Tarsus Belediyesi tarafından düzenlenen fuarın açılışına Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin, belediye başkan yardımcıları ve vatandaşlar katıldı. Fuarın açılışında konuşan Başkan Bozdoğan, böylesine kapsamlı bir kitap fuarının ilk defa Tarsus’ta açtıklarını belirterek, "Bu durum insanı gerçekten çok heyecanlandırıyor. Kadim topraklardayız. Yaşamayı anlamlı kılan ve insanı daha donanımlı, daha güçlü, daha olgunlaştıran elbette kitaptır. Kitaplar bugün belki de kötülerin ortadan kalkması için çok önemli bir öge. Biliyorsunuz kötünün yüzü kızarmaz, iyinin yüzü kızarır. Bizleri iyiliğe götüren ve bu toplum içerisinde bizleri var eden kitaplardır” dedi.
Kitapların sorgulamayı öğrettiğini ifade eden Bozdoğan, "Kitaplar bize yaşamak için mücadele gücü veriyor. Kitapların değerini bilmemiz gerekiyor. En önemlisi kitaplar sorgulamayı öğretiyor, yargılamayı değil. Ne kadar çok okursak, o kadar çok bilgi sahibi oluruz. Ne kadar donanımlı olursak yaşamayı da etrafımızı da ülkemizi de dünyayı da insanları da iklimi de çevreyi de tamamen sorgularız. Kitap fuarının ilki, Turgut Uyar’ın dediği gibi ’efendimiz acemilik’. Hatamız olabilir, yanlışlarımız da olabilir. Ama şundan emin olun ki, hayatta anlaşılamamakla, anlamsız olmak farklı şeylerdir. Bizler hayatımızı her zaman anlamlı kılmak ve anlaşılır olmak üzerine kurguladık. Bu kentte de vereceğimiz her hizmette, Tarsus için yapacağımız her bir hizmetin altında anlam bulacaksınız, anlaşılabilir olduğumuzu da mutlaka göreceksiniz. Ben özellikle kitap fuarını sadece bir kez yapmakla değil tamamen sürdürülebilir olması için elimden geleni yapacağım. Her yıl ama her yıl daha donanımlı, daha güçlü kitap fuarlarının açılmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından protokol üyeleri kurdele keserek fuar açılışını gerçekleştirdi. 100 yayın evi ile 100’den fazla yazarın katılacağı fuar, 21 Ocak Salı günü son bulacak.

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