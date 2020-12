Tarsus Kültür Evi halkın ziyaretine açıldı

“Kubat Paşa Medresesi, ayakta kalan nadir medreselerden biri”

Açılışta Başkan Bozdoğan, Kubat Paşa Medresesinin Tarsus ve yöresinde çok fazla miktarda bulunan medreselerden ayakta kalabilen nadir medreselerden birisi olduğunu söyledi. Bozdoğan, “İçeriyi gördüğünüz zaman eminim herkes hayranlıkla izleyecektir. Burada aslında bir kültür evi ve yaşayan bir müze olarak göreceğiniz tablolar, giysiler, eşyalar ve Tarsus’un geçmişini net olarak ortaya koyan, anlatan eserleri mutlaka hayranlıkla birlikte izleyeceğiz. Bazen söylenenler hatırlanmıyor ama hissedilenler her zaman hatırlanıyor. Eskiden okuduğum her kitabı, şiiri, romanı, ders kitabını arkasına şöyle bir not düşerdim; ‘Bittin ama beni de bitirdin.’ Tıp fakültesinde okuduğum anatomi kitabını 25 yıl sonra kızım eline aldığında son sayfasını gördüğünde koşa koşa gelmişti; ‘Baba bu nedir? Bittin ama beni de bitirdin.’ Neden tıp eğitimini seçtiğimi sorduğunda kızıma ağaçlardan, ağaçların yapraklarından ve kökünden bahsetmiştim. Bunlar bir ağacın yaprağı kitaplar, tek tek dökülür ama kökünü sağlamlaştırır. Gördüğün gibi yıkılmadım ayaktayım demiştim. Bunlar da bizim kökümüz ve öyle bir kök ki ne kadar beslersek, ne kadar desteklersek kolay kolay yıkılmaz o kök. Biz Tarsus Belediyesinde ilk göreve başladığımızda şiarımız belliydi; eğiten, üreten, kültürlü ve sağlıklı bir kent. Kubat Paşa Kültür Evi yaşayan canlı müzesi Tarsuslulara hayırlı uğurlu olsun” dedi.