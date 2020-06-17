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Tarsus’a su tasarruflu çeşmeler

MERSİN HABERLERİ  | 17.06.2020 13:21 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde halkın sıklıkla kullandığı Yarenlik Alanı’na iki adet zaman ayarlı ve su tasarruflu çeşme yerleştirildi.Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamen özgün tasarımla hazırlanan çeşmeler Tarsus Yarenlik Alanı’nın Halk Eğitim Merkezi girişi ile PTT ana binası tarafında bulunan girişine yakın noktalara konuldu.Her gün binlerce vatandaşın geliş-gidiş yaptığı alandaki çeşmeler, fazla su tüketiminin de önüne geçiyor.Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü Koordinatörü Ali Boltaç, “Özgün tasarımla hayata geçirilen çeşmelerimiz zaman ayarlı olduğu için fazla su tüketiminin önüne geçmiş olacak.

Tarsus’a su tasarruflu çeşmeler

Mersin’in Tarsus ilçesinde halkın sıklıkla kullandığı Yarenlik Alanı’na iki adet zaman ayarlı ve su tasarruflu çeşme yerleştirildi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamen özgün tasarımla hazırlanan çeşmeler Tarsus Yarenlik Alanı’nın Halk Eğitim Merkezi girişi ile PTT ana binası tarafında bulunan girişine yakın noktalara konuldu.
Her gün binlerce vatandaşın geliş-gidiş yaptığı alandaki çeşmeler, fazla su tüketiminin de önüne geçiyor.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü Koordinatörü Ali Boltaç, “Özgün tasarımla hayata geçirilen çeşmelerimiz zaman ayarlı olduğu için fazla su tüketiminin önüne geçmiş olacak. Çeşmelerin havuz kısmı masif travertenden yapıldı. İl genelinde bugüne kadar 21 adet çeşme, vatandaşlıkların sıklıkla kullandıkları noktalara yerleştirildi. Sıcak iklim kuşağında olan ve nem oranının yüksek seyrettiği bölgemizde vatandaşlarımızın hizmetine sunulan çeşmelerimiz hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

Tarsus’a su tasarruflu çeşmeler

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