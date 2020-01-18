Tarsuslu yazar Üresin, kitabını sokak hayvanları için bağışladı

Mersin’in Tarsus ilçesinde öğretmen ve yazar Taha Ramazan Üresin, kitabının tüm gelirini sokak hayvanları için bağışladı.

Tarsus’ta bir devlet kurumunda öğretmen olarak görev yapan Üresin, geçtiğimiz yılın Kasım ayında ölen köpeği "Çakıl"ın anısını yaşatmak ve diğer sokak hayvanlarına destek olmak için geçen yıl yazdığı kitabının satışından elde edilecek tüm geliri Tarsus Hayvan barınağına vereceğini söyledi.

Tarsus Belediyesinin desteği ile Tarsus Kitap Fuarında stant açan Üresin, burada kitaplarını hayvan ve kitap dostlarına imzalıyor. Tanesi 15 TL’den satılan “Yoksulluk En Çok Çocuklara Değer” adlı kitabını okurlara imzalayan Üresin “Ben hayvanları çok seviyorum. Çakıl adını verdiğimiz köpeğimiz geçen yılın Kasım ayında öldü. Çok üzüldük. O ailemizden biri gibiydi. Eşim Reyhan hanım ile karar verdim. Kitabının satışından elde edilecek tüm geliri, Tarsus Hayvan barınağında sokaklardan toplanan hayvanlara mama ve diğer giderlere destek için bağışladım. Bu konuda bana destek olup kitap fuarında stant açmamı sağlayan Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan’a da teşekkür ederim” dedi.

Eğitimci Yazar Üresin, 21 Ocak tarihine kadar açık kalacak Kitap Fuarında boş zamanlarında kitaplarını imzalamaya devam edeceğini, kitabından alanların sokak hayvanlarına da bağışta bulunmuş olacağını söyledi ve destek veren herkese teşekkür etti.



