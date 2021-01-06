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Tarsus’ta belediye hizmetlerine saldırı

MERSİN HABERLERİ  | 06.01.2021 13:30 | Son Güncelleme

Tarsus Belediyesinin ilçeye kazandırdığı hizmetlerin, vandalların organize saldırılarının hedefi olduğu bildirildi.

Tarsus Belediyesinin ilçeye kazandırdığı hizmetlerin, vandalların organize saldırılarının hedefi olduğu bildirildi. Belediyeye ait müştemilat binasına, oturma grubuna ve ışıklı panoya zarar veren kimliği belirsiz kişilere tepki gösteren Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, “Saldırganlar aslında Tarsus halkının malına zarar veriyor” dedi.
Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamada, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin, belediyenin mahallelerde, parklarda yaptığı hizmetlere kasıtlı olarak zarar verdikleri belirtildi. Açıklamada, “Osmanlı Parkında belediye görevlilerince kullanılan müştemilat yapısının camlarını, kapılarını kıran saldırganlar, Yeşil Mahalle’de bulunan bir oturma grubunu da kasten yaktı, parçaladı. Saldırganlar, Tarsus Belediyesinin şeffaf belediyecilik ilkesi gereğince gelir gider tablosunu sergilediği tabelayı da hedef aldı. Saldırganların tekme ve yumruklarla tabelanın led ekranına zarar verdiği tespit edildi” denildi.
Saldırılarla ilgili açıklama yapan Başkan Bozdoğan, tepkisini dile getirerek, “Belediyenin ilçeye kazandırdığı eserler, hizmetler halkın malıdır. Biz bu hizmetleri Tarsusluların parasıyla Tarsuslular için yapıyoruz. Saldırganlar aslında Tarsus halkının malına zarar veriyor. Yurttaşlarımızdan rica ediyorum, belediyenin mahallelerine, parklarına kazandırdığı bu eserlere sahip çıksınlar; zarar verenleri uyarsınlar ya da belediyemize bildirsinler. Bu tür olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

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