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Tarsus’ta itfaiye 8 ayda 646 olaya müdahale etti

MERSİN HABERLERİ  | 29.09.2020 10:05 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Tarsus Grup Amirliği ekipleri, 8 ayda 646 olaya müdahale etti.İtfaiye Daire Başkanlığı Tarsus Şube Sorumlusu Kenan Demirpolat’ın amirliğinde 87 personel ile Tarsus merkez başta olmak üzere Bağlar, Gülek, Yenice ve Çamlıyayla ilçe istasyonlarında, 13 yangın ve kurtarma olaylarına müdahale aracıyla çalışma yürüten itfaiye ekipleri, can ve mal kaybının en aza indirilmesi için 7 gün 24 saat mesai harcıyorlar.Tarsus’ta 2020 yılının ilk 8 aylık döneminde 112 ev yangını, 30 iş yeri ve 102 araç yangını ile 646 diğer yangınlara müdahale eden Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü bünyesindeki İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, aynı dönemde yangınların yanı sıra kurtarma operasyonlarına da müdahale de bulundular.Büyükşehir İtfaiyesi arama kurtarma ekipleri, sorumluluk alanları olan Tarsus ve Çamlıyayla’da 130 araç kazası, 361 kurtarma vakalarına intikal ederken, bunların yanı sıra intihar girişimleri, kapı açma, su çekme ve farklı durumlardaki olaylara da müdahale ettiler.Eğitim ve tatbikatlarını da sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Tarsus Grup Amirliği ekipleri, merdivenli araçlarla yüksek katlı konutlarda canlı kurtarma, yine yüksek katlı konut veya işyerlerinde oluşan yangınlara müdahale, temel yangın ekipmanlarının kullanılması, boğulma vakalarında yapılması gerekenler konusunda sıklıkla eğitim görüyorlar.İtfaiye Daire Başkanlığı Tarsus Şube Sorumlusu Kenan Demirpolat, “İtfaiyecilik kutsal ve onurlu bir meslektir.

Tarsus’ta itfaiye 8 ayda 646 olaya müdahale etti

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Tarsus Grup Amirliği ekipleri, 8 ayda 646 olaya müdahale etti.
İtfaiye Daire Başkanlığı Tarsus Şube Sorumlusu Kenan Demirpolat’ın amirliğinde 87 personel ile Tarsus merkez başta olmak üzere Bağlar, Gülek, Yenice ve Çamlıyayla ilçe istasyonlarında, 13 yangın ve kurtarma olaylarına müdahale aracıyla çalışma yürüten itfaiye ekipleri, can ve mal kaybının en aza indirilmesi için 7 gün 24 saat mesai harcıyorlar.
Tarsus’ta 2020 yılının ilk 8 aylık döneminde 112 ev yangını, 30 iş yeri ve 102 araç yangını ile 646 diğer yangınlara müdahale eden Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü bünyesindeki İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, aynı dönemde yangınların yanı sıra kurtarma operasyonlarına da müdahale de bulundular.
Büyükşehir İtfaiyesi arama kurtarma ekipleri, sorumluluk alanları olan Tarsus ve Çamlıyayla’da 130 araç kazası, 361 kurtarma vakalarına intikal ederken, bunların yanı sıra intihar girişimleri, kapı açma, su çekme ve farklı durumlardaki olaylara da müdahale ettiler.
Eğitim ve tatbikatlarını da sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Tarsus Grup Amirliği ekipleri, merdivenli araçlarla yüksek katlı konutlarda canlı kurtarma, yine yüksek katlı konut veya işyerlerinde oluşan yangınlara müdahale, temel yangın ekipmanlarının kullanılması, boğulma vakalarında yapılması gerekenler konusunda sıklıkla eğitim görüyorlar.
İtfaiye Daire Başkanlığı Tarsus Şube Sorumlusu Kenan Demirpolat, “İtfaiyecilik kutsal ve onurlu bir meslektir. Bizler 7 gün 24 saat boyunca insanlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için; kendimizi feda edecek kadar duyarlıyız. Bu vesileyle ülkemizde ve dünyadaki İtfaiyecilik Haftasını kutlar, görev başındaki tüm meslektaşlarıma başarılar dilerim. Bu uğurda can veren şehit itfaiyecilerimize de Allah’tan rahmet dilerim” dedi.

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