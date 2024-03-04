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Tarsus’ta kaza: 1 ölü, 1 yaralı

İHA İHA
04.03.2024 10:41
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Mersin’in Tarsus ilçesinde üst geçitte meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Anıt Mahallesi Sunay Atilla Üst Geçidi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, H.Ç. idaresindeki 33 NY 967 plakalı minibüs ile sürücüsü Osman T. (56) yönetimindeki 33 NTV 72 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmayla motosiklet sürücüsü Osman T. İle arkasında yolcu olarak bulunan İdris Kartal (46) yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürülen İdris Kartal yolda hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü Osman T.’nin de hayati tehlikesi devam ediyor. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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