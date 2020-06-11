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Tarsus’un kırsal mahalle yollarında bakım çalışmaları

MERSİN HABERLERİ  | 11.06.2020 10:16 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü yol bakım ve onarım ekipleri, kent merkezindeki çalışmalarının yanı sıra havaların ısınmasıyla birlikte hareketliliğin daha da arttığı Tarsus’a bağlı kırsal mahallelerin yollarında bakım ve tesviye çalışmalarına hız verdi.Tarsus’ta geride kalan Mayıs ayı içerisinde Atatürk Caddesi ile Ümit Yaşar Oğuzcan Bulvarı’nın kesiştiği Konak kavşağında kapsamlı düzenleme çalışmasını yerine getiren Büyükşehir ekipleri, yine Şahin Mahallesinde 10 yıldır çözülemeyen 3217 Sokakta asfaltlama faaliyeti yürüttü.Tarsus’un yeni genişleme alanı olan Konak bölgesinin ana arteri konumundaki Ümit Yaşar Oğuzcan Bulvarı üzerinde asfaltlama çalışmalarını da tamamlayan ekipler, şimdi de aynı bulvar üzerine orta refüj bordür taş döşeme ve düzenleme faaliyetlerini yerine getiriyor.Tarsus Üniversitesi’nin de aynı güzergahta bulunduğu İncirlikuyu-Kösebalcı Grup yolunda sıcak asfaltla yama çalışmasını yapan Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü yol bakım ve onarım ekipleri, merkeze bağlı Kaburgediği, Çamtepe, Özbek, Sağlıklı, Yazlık, Karadiken, Dorak, Tepetaşpınar mahallelerinde greyderli yol bakım tesviye çalışması yürütürken, Kaburgediği Mahallesinde box yerleştirme çalışmasını da gerçekleştirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü yol bakım ve onarım ekipleri, kent merkezindeki çalışmalarının yanı sıra havaların ısınmasıyla birlikte hareketliliğin daha da arttığı Tarsus’a bağlı kırsal mahallelerin yollarında bakım ve tesviye çalışmalarına hız verdi.
Tarsus’ta geride kalan Mayıs ayı içerisinde Atatürk Caddesi ile Ümit Yaşar Oğuzcan Bulvarı’nın kesiştiği Konak kavşağında kapsamlı düzenleme çalışmasını yerine getiren Büyükşehir ekipleri, yine Şahin Mahallesinde 10 yıldır çözülemeyen 3217 Sokakta asfaltlama faaliyeti yürüttü.
Tarsus’un yeni genişleme alanı olan Konak bölgesinin ana arteri konumundaki Ümit Yaşar Oğuzcan Bulvarı üzerinde asfaltlama çalışmalarını da tamamlayan ekipler, şimdi de aynı bulvar üzerine orta refüj bordür taş döşeme ve düzenleme faaliyetlerini yerine getiriyor.
Tarsus Üniversitesi’nin de aynı güzergahta bulunduğu İncirlikuyu-Kösebalcı Grup yolunda sıcak asfaltla yama çalışmasını yapan Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü yol bakım ve onarım ekipleri, merkeze bağlı Kaburgediği, Çamtepe, Özbek, Sağlıklı, Yazlık, Karadiken, Dorak, Tepetaşpınar mahallelerinde greyderli yol bakım tesviye çalışması yürütürken, Kaburgediği Mahallesinde box yerleştirme çalışmasını da gerçekleştirdi.

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