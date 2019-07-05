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Tartışılan tarikatın filmi çekiliyor

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SİNEMA TV  | 05.07.2019 09:47 | Son Güncelleme

Bir aktrisin de dahil olduğu seks tarikatının filminin çekileceği açıklandı.

Tartışılan tarikatın filmi çekiliyor

Ortaya çıktığı dönemde gündeme bomba gibi düşen seks tarikatı skandalı filme çekiliyor. Smallville dizisinde Chloe Sullivan'ı canlandıran Amerikalı oyuncu Allison Mack’in de dahil olduğu NXIVM adlı tarikat, 2017 yılında manşetlere girmişti. Allison Mack, bahsi geçen tarikatın üst düzey bir üyesi olmakla suçlanmıştı. Şantaj ve seks ticareti yapmakla suçlanan tarikatın hikayesini anlatan filmin adının NXIVM Cult: A Mother’s Nightmare adını taşıyacak.

Film, kızı India'yı tehlikeli tarikattan kurtarmaya çalışan anne Catherine Oxenberg'ün gerçek hikayesi üzerinden ilerleyecek. Andrea Roth anne Catherine rolünü üstlenirken, Peter Facinelli de sapkın ruhani lider Keith Raniere'i canlandıracak. Jasper Polish genç India, Sara Fletcher da aktris Allison Mack olarak rol alacak. Basın açıklamasına göre film, kızını geri almak için her şeyi göze alan bir annenin hikayesini anlatıyor. Allison ile Keith'in baştan çıkarıcı gücünü ve India'nın görmüş olduğu zihinsel ve fiziksel tacizi ortaya koyuyor.

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Brooklyn'de federal mahkemeye çıkan Mack, Nxivm ile ilgili "şantaj" ve "şantaj yapmak için komplo kurma" suçlamalarını kabul ettiğini açıkladı. Mack yazılı açıklamasında, kurbanlarına bir kadın danışma grubuna katıldıklarını söyleyerek, Nxivm'e kazandırdığını itiraf etti. Savcılar, grubun piramit sistemiyle çalıştığını ve üyelerinin grup içinde ilerleyebilmek için binlerce dolar ödediğini iddia ediyor. Raniere'in tek erkek olarak yapının tepesinde bulunduğu, Mack'in ise başlıca kadın yardımcılarından biri olduğu belirtiliyor. Gruba dahil olan kadınların vücutlarına Raniere'in isminin baş harflerinin damgalandığı iddia ediliyor.

Mack mahkemedeki ifadesinde tarikatın lideri Keith Raniere'i suçlamıştı. Eylül ayında cezalandırılması beklenen aktris Mack, yöneltilen her iki suçlama olan şantaj ve seks ticaretinden 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir. Mack 2016 yılında Harry Potter serisi ile ünlenen Emma Watson'ı da "kadın dayanışma grubu"na davet etmiş, cevap alamayınca ısrarla sosyal medyadan seslenmeye devam etmişti. 1998'de bir kişisel gelişim programı olarak ortaya çıkan grubun yetkilileri, eski bir Meksika Devlet Başkanı'nın oğlu ve Mack gibi Hollywood yıldızları dahil 16 bin kişiye yardımcı olduklarını açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Smallville Chloe Sullivan allison mack nxivm NXIVM Cult: A Mother’s Nightmare

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