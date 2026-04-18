Tartışmalı karar geceye damga vurdu! Sane'nin golü olay oldu!

Galatasaray'dan Ankara'da hakem isyanı! Leroy Sane'nin golünün iptaline sert tepki: "Yine bir golümüz ender görülen bir şekilde iptal ediliyor."

Tartışmalı karar geceye damga vurdu! Sane'nin golü olay oldu!
Burak Kavuncu
Leroy Sane

Leroy Sane

Ankara’da şampiyonluk yolunda kritik bir mücadele veren Galatasaray, Gençlerbirliği deplasmanında 2-0 öndeyken 3.golü de buldu fakat gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Galatasaray'ın hakem kararlarına olan tepkisi ise geceye damga vurdu. Sarı-kırmızılı kulüp, Leroy Sane ile bulduğu golün iptal edilme biçimine sosyal medya üzerinden çok sert bir yanıt verdi.

"ENDER GÖRÜLEN BİR İPTAL!"

Maçın gidişatını belirleyecek anlardan birinde, Galatasaray’ın yeni yıldızı Leroy Sane topu ağlarla buluşturdu ancak bu gol hakem yönetimi tarafından geçersiz sayıldı. Golün iptal edilme şekli sarı-kırmızılı camiada büyük bir infial yaratırken, kulübün resmi hesaplarından şu açıklama yapıldı:

"Yine bir golümüz sahalarda ender görülen bir şekilde iptal ediliyor."

Bu paylaşım kısa sürede on binlerce etkileşim alırken, sarı-kırmızılı taraftarlar kararın ligdeki şampiyonluk yarışına doğrudan etki ettiğini savunarak tepkilerini dile getirdi.

GENÇLERBİRLİĞİ’NİN 5 MAÇLIK GOL ORUCU BOZULDU

Karşılaşmanın bir diğer dikkat çeken notu ise ev sahibi ekibin uzun süren suskunluğunu bozması oldu. Volkan Demirel yönetimindeki Gençlerbirliği; Başakşehir, Göztepe, Konyaspor, Beşiktaş ve Alanyaspor maçlarını kapsayan 5 maçlık periyotta rakip fileleri havalandıramamıştı. Başkent ekibi, 67. dakikada M’Baye Niang’ın attığı golle bu kötü seriye son verdi ve skoru 1-2’ye getirdi.

GERGİNLİK DERBİ ÖNCESİ TAVAN YAPTI

Galatasaray'ın verilmeyen golü üzerinden kurduğu bu sert söylem, önümüzdeki hafta oynanacak olan dev Fenerbahçe derbisi öncesi hakem kararları üzerindeki tartışmaları iyice alevlendirdi.

