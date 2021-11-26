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Tartıştığı kardeşini av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen ağabeye ağırlaştırılmış müebbet istemi

26.11.2021 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tartıştığı kardeşini av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen ağabeye ağırlaştırılmış müebbet istemi

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, tartıştığı kardeşini av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan ağabeye ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı.

Merkez Yüreğir ilçesi Yunusoğlu Hürriyet Mahallesi'ndeki evlerinin bahçesinde, 14 Mayıs'ta aralarındaki borç meselesi nedeniyle çıkan kavgada kardeşi Cumali K'yi (21) av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan ağabey Yasin K. (23) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılıkça, hazırlanan ve Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Yasin K. hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

İddianamede, olay günü iki kardeşin Yunusoğlu Hürriyet Mahallesi'ndeki evlerinde Yasin K'nin üçüncü kişilere olan borcu nedeniyle tartışmaya başladıkları, ardından çıkan kavgada Cumali K'nin ağabeyinin av tüfeğiyle ateş etmesi sonucu yaralandığı ve kaldırıldığı hayatını kaybettiği belirtildi.

Olay sonrası sanık Yasin K'nin suçta kullanılan av tüfeğini bir başkasına ait motosikletin selesine sakladığı anlatılan iddianamede, sanığın "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Yunusoğlu Hürriyet Mahallesi'nde, 14 Mayıs'ta aralarındaki borç meselesi nedeniyle çıkan kavgada Yasin K. (23), kardeşi Cumali K'yi (21) av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanmıştı.

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