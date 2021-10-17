Tartıştığı kayınbiraderini bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı

Antalya'da tartıştığı kayınbiraderini bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, R.U, Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'nde karşılaştığı kayınbiraderi Oktay Kara ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada R.U, Kara'yı bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.
Kaçmak isteyen şüpheli, çevredekiler tarafından yakalandı.
Yaralanan Kara, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kara'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Şüpheli, ifade işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.
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