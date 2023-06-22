Tartıştığı kişiye sinirlenince pompalı tüfekle sokağı esir aldı

Kameraya yansıyan o anlarda polis çelik yelek giyip yolu kapatırken, baba, oğlunun elindeki silahı alarak haraketli dakikalara son verdi.

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; mahallede bulunan kişilerle tartışma yaşayan Nuri A., bu durumu hazmedemeyerek eline pompalı tüfeği aldı. Sokağa çıkan şüphelinin havaya rastgele ateş etmesinin ardından vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerinde giden ekipler, sokağı abluka altına alarak trafiğe kapattı. Hareketli dakikaların yaşandığı o anlarda çelik yelek giyen polislerin uyarısına aldırış etmeyen şüpheli, kendisini ikna etmeye çalışan babasına da kulak asmayarak pompalı tüfeği tekrar ateşledi. Korku dolu yaşandığını dakikalarda bağırmaya başlayan şüpheli, yaklaşık yarım saatlik çabanın ardından babası tarafından ikna edildi ve elindeki pompalı alındı.

ARKADAŞINDAN SALDIRGANA ‘BEN KEFİLİM’

Ecel terleri döktüren şüpheli, polise sarılarak olayı anlatmaya başladı. Kısa süre sakinleşmesinin ardından Nuri A. ekipler tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. O esnada baba da kendilerini görüntüleyen gazetecilere saldırmaya çalışırken, bir kişi arkadaşı olan saldırganı savunarak polislere, "Ben kefilim, iyi çocuk" diye seslendi.

