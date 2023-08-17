YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Tartıştığı kişiyi 3 el ateş ederek öldürdü

Tartıştığı kişiyi 3 el ateş ederek öldürdü

17.08.2023 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Beydağ ilçesinde tartıştığı kişi tarafından silah ile vurulan adam hayatını kaybetti.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Kurtuluş Parkı’nda meydana geldi. İddiaya göre, eşi M.K.’nin (50), işlettiği seyyar pide tezgahına gelen S.K. (69), burada Süleyman Sağanak (48) ile henüz bilinmeyen sebepten tartışmaya başladı. İkili arasından gerginlik yükselince S.K., yanındaki tabanca ile Süleyman Sağanak’a ateş etti. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde vücudunun farklı noktalarına 3 kurşun isabet eden 48 yaşındaki adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Öte yandan, Sağanak’ın cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, cinayetin zanlısı S.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Polisten kaçarken kaza yaptıkları araçta 42 kilo 700 gram esrar bulunan zanlılar tutuklandıPolisten kaçarken kaza yaptıkları araçta 42 kilo 700 gram esrar bulunan zanlılar tutuklandı
Kılıçdaroğlu, Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri'nde konuştu:Kılıçdaroğlu, Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri'nde konuştu:
Esenyurt'taki trafik kazasında bir kişi ağır yaralandıEsenyurt'taki trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı
Anahtar Kelimeler:
İzmir

İzmir Namaz Vakitleri 17 Ağustos Perşembe

İmsak
04:49
Sabah
06:20
Öğle
13:21
İkindi
17:06
Akşam
20:11
Yatsı
21:36

İzmir Nöbetçi Eczaneler17 Ağustos Perşembe

Kafkas eczanesi
Bayrakli
Çalikuşu eczanesi
Kinik
Oray eczanesi
Karabaglar
Fesleğen eczanesi
Cigli
Ritim eczanesi
Guzelbahce
İpek eczanesi
Menderes
Yeni sakran eczanesi
Aliaga
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

15 yaşındaki öğrencisiyle karısının ilişkisini öğrendi

15 yaşındaki öğrencisiyle karısının ilişkisini öğrendi

Hafif, rahat, tarz! Crocs modelleri Gülümseten Yaz İndirimleri kapsamında indirimde

Hafif, rahat, tarz! Crocs modelleri Gülümseten Yaz İndirimleri kapsamında indirimde

Hırsızlık yaparken yakalandı! Dükkan sahibini darp etti

Hırsızlık yaparken yakalandı! Dükkan sahibini darp etti

Sahte doktordan sonra şimdi de sahte veteriner

Sahte doktordan sonra şimdi de sahte veteriner

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer! Kısa süreliğine indirimde

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer! Kısa süreliğine indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.