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Tartıştığı kişiyi sokak ortasında silahla vurdu

28.11.2022 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum’da sokak ortasında çıkan tartışmada kan aktı, bir kişi silahla vurularak yaralandı. Olay, Üçdutlar mahallesinde meydana geldi.

Tartıştığı kişiyi sokak ortasında silahla vurdu

Olay, Üçdutlar mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, daha önce aralarında husumet bulunan O.A. ve H.Y.’nin Fatih Caddesi üzerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönmesi üzerine O.A. yanında bulundurduğu silah ile H.Y.’ye ateş etti.

Silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Açılan ateş sonucu yaralanan H.T. olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Çorum ECZANELER
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