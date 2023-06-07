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Tartıştığı şahıs tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü

07.06.2023 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’de oto yıkamacıda yaşanan kavga neticesinde iş yeri sahibi kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından arabayla kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlatıldı.

Tartıştığı şahıs tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü

Olay, Gölcük ilçesi Merkez Mahallesi Albay Burak Caddesi üzerinde bulunan oto yıkamacıda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oto yıkamacının sahibi Abdürrahim Bozboğa ile ismi öğrenilemeyen şahıs arasında tartışma başladı. Bir süre sonra tartışma kavgaya dönüştü. Abdürrahim Bozboğa’nın yumruğu karşısında şahıs yanındaki bıçakla Bozboğa’yı kalbinden bıçakladı. Yaralanan Abdürrahim Bozboğa kanlar içerisinde yere yığılırken şahıs ise arabayla bölgeden uzaklaştı. Sesleri duyan mahalle sakinleri, olay yerine koşarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Abdürrahim Bozboğa’nın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Cansız bedeni morga kaldırılmak üzere hastaneye götürüldü.

Cinayet Büro dedektifleri olay yerinde incelemelerde bulunurken kaçan şahsı yakalamak için soruşturma başlatıldı.

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