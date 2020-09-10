Taş gibi çatlamayan yoğurt nasıl yapılır, en önemli püf noktası nedir?

Daha önce hiç ev yapımı yoğurt yapmadıysanız ve bunun çok zor olduğunu düşünüyorsanız size püf noktalarıyla nasıl yoğurt yapılacağını göstermeye geldik. Dilerseniz anlatmaya yoğurt nasıl mayalanır sorusuna cevap vererek başlayalım...

YOĞURT MAYALAMASI TARİFİ VE PÜF NOKTASI

Sütü mümkünse eğer, emin olduğunuz yerden günlük olarak alın. Ben çok emin olmadığım için şişedeki günlük sütleri kullanıyorum.

Öncelikle bir kilo sütü tencereye alıp iki taşım kaynamasını sağlayın. Bu arada 2-3 kez tahta kaşıkla karıştırmalısınız, böylelikle sütün buharı dışarı çıkacağından dolayı yoğurdunuz çok daha katı olacaktır.

Püf Noktası: Başında durmayacaksanız eğer tencerenin üzerine tahta kaşığınızı koyarsanız sütün taşmasını engellemiş olursunuz.

Sütün mayalanacağı yeri tespit ettikten sonra, sarmak için battaniye ve üzerine ince bir örtüyü serip hazır etmek gerekiyor. Sonrasında tercihen derince bir cam kaseye kaynamış olan sütü döküyorsunuz. Sütün, serçe parmağınızı sokup yediye kadar saydığınızda parmağınızın yanmadığı sıcaklığa gelmesi gerekiyor.