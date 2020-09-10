Taş gibi çatlamayan yoğurt nasıl yapılır, en önemli püf noktası nedir?

Daha önce hiç ev yapımı yoğurt yapmadıysanız ve bunun çok zor olduğunu düşünüyorsanız size püf noktalarıyla nasıl yoğurt yapılacağını göstermeye geldik. Dilerseniz anlatmaya yoğurt nasıl mayalanır sorusuna cevap vererek başlayalım...
Sütü mümkünse eğer, emin olduğunuz yerden günlük olarak alın. Ben çok emin olmadığım için şişedeki günlük sütleri kullanıyorum.
Öncelikle bir kilo sütü tencereye alıp iki taşım kaynamasını sağlayın. Bu arada 2-3 kez tahta kaşıkla karıştırmalısınız, böylelikle sütün buharı dışarı çıkacağından dolayı yoğurdunuz çok daha katı olacaktır.
Püf Noktası: Başında durmayacaksanız eğer tencerenin üzerine tahta kaşığınızı koyarsanız sütün taşmasını engellemiş olursunuz.
Sütün mayalanacağı yeri tespit ettikten sonra, sarmak için battaniye ve üzerine ince bir örtüyü serip hazır etmek gerekiyor. Sonrasında tercihen derince bir cam kaseye kaynamış olan sütü döküyorsunuz. Sütün, serçe parmağınızı sokup yediye kadar saydığınızda parmağınızın yanmadığı sıcaklığa gelmesi gerekiyor.
Püf Noktası: Bu aşamada önemli olan sütün mayalanacağı yerin her hangi bir çarpmada sallanmıyor olmasıdır. Yoğurt mayalanırken sallanmaması gerekiyor aksi halde maya tutmayabilir.
Yaklaşık 1,5 yemek kaşığı kadar yoğurt mayası kullanıyorum. Mayamı süte ilave etmeden önce sütten 2 kaşık kadar yoğurda ilave ediyorum ve yoğurdun da sütün sıcaklığına gelmesini sağlıyorum.
Püf Noktası: Mayayı süte direk dökmeyin. Kaşık kaşık ve kabın kenarlarından doğru dökülmelidir.
Mayanız yoksa eğer ya emin olduğunuz bir komşunuzdan isteyin ya da size aşağıda tarifini verdiğim mayayı uygulayabilirsiniz.
Bunun için 15 adet çiğ nohut ve 1 su bardağı süt gerekli.
Sütü elinizi hafif yakacak kadar ısıtın, sakın kaynatmayın. Çiğ nohutları kavanoza alıp üzerine sütü dökün. Ağzını sıkıca kapatın ve bir beze sarıp kalorifer peteğinin üzerine bırakın.
Bir gece bu şekilde bekletin, mayanın çökelek gibi oluşumlarla dolmuş olması gerekiyor. Vakit kaybetmeden de mayayı süzgeçten geçirmelisiniz. Yoğurt mayanız kullanıma hazırdır.
Mayaladığınız sütün üzerine süzgeç kapatıyorsunuz. Bu şekilde sütün buharı içine değil dışarı çıkmış olacak ve yoğurdun sulu olmasını önleyecektir.
Püf Noktası: Süzgeçin sütün üzerini tamamen örtecek ebatta olmasına dikkat etmelisiniz.
Bu şekilde önce ince bir örtüyle, sonrasında daha kalınca bir örtüyle sarmalısınız.
Püf Noktası: Süzgeç deliklerinin olduğu yerlere kesinlikle ince pamuklu bez denk gelmeli ki sütten çıkacak buharı çeksin.
Bu şekilde hiç ellemeden ve kıpırdatmadan yaklaşık 7-8 saat kadar beklemeli.
Püf Noktası: Yoğurdunuzu akşamdan mayalarsanız eğer sabaha yoğurdunuz hazır olur.
İşte yoğurdumuz hazır. Nasıl güzel görünüyor değil mi? İnanın tadı da çok nefis :)
Son bir işlem kaldı. Hala içinde olan bir parça nemi çeksin diye kapakla arasına kağıt havlu koyuyorum.
Bu şekilde buzdolabında yine 7-8 saat kalmalı ki tam kıvamına gelsin.
Okuyucu Yorumları 0 yorum