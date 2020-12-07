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  4. Taş gibi yoğurt mayalamak için: Çam kozalağı ile yoğurt nasıl mayalanır?

Taş gibi yoğurt mayalamak için: Çam kozalağı ile yoğurt nasıl mayalanır?

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 07.12.2020 07:14 | Son Güncelleme:
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Taş gibi yoğurt mayalamak için: Çam kozalağı ile yoğurt nasıl mayalanır?

Sofralarımızın olmazsa olmazı ev yoğurdunu çam kozalağı ile mayalamaya ne dersiniz? Birçok kişinin duymadığı bu yöntem sayesinde hem yoğurdun kıvamı tam tutacak hem de lezzeti katlanacak. İşte detaylar...

Dağlardaki çamlardan dökülen kozalakları toplayan Hatice Çabuk, yoğurdunu kozalak ile mayalıyor. Çok fazla kimse tarafından bilinmeyen kozalak yoğurdunun tarifini paylaşan Çabuk, çam kozalağının çok faydalı olduğunu ifade etti.

'KOZALAĞIN HER ŞEYE FAYDASI VAR'

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Konuyla ilgili konuşan Hatice Çabuk, faydalarını bizzat gördükten sonra kozalak yoğurdu yapmaya başladığını söyledi. Çabuk, "Kozalağın her şeye faydası vardır. Yoğurdunu yaptık çocuklarımıza yediriyoruz, gelen misafirlerimize ikram ediyoruz. Kozalak yoğurdunu amcam keşfetti. Faydalarını gördükten sonra yapmaya başladık" şeklinde konuştu.

'ÇAM KOZALAKLARINI DAĞDAN TOPLUYORUZ'

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Kozalak yoğurdunun tarifini anlatan Çabuk, "Öncelikle dağdan çam kozalaklarını topluyoruz. Topladığımız kozalakları suda kaynattıktan sonra bir müddet saklama kaplarımızda muhafaza ediyoruz. Yoğurt aşaması için sütümüzü kaynatıyoruz. Ardından biraz bekledikten sonra sütümüzü buzdolabına koyuyoruz. En sonunda içinde kozalak olan yoğurdu sütümüze ekliyoruz ve yoğurdumuzu elde ediyoruz. Kozalak maya görevi görüyor, ama kozalak yoğurtta bekleyecek beklemezse tam olmuyor. Ortalama 2 buçuk saat sonra yoğurdumuz hazır oluyor. Çam kozalağı çok faydalıdır" diye konuştu.

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