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Taş Kadayıf nasıl yapılır? Taş Kadayıf malzemeleri neler?

07.08.2022 01:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taş kadayıf tarifi araştırılmaya başlandı. Yumuşacık, ağızda dağılan taş kadayıfı tarifi birçok kişinin favori tatlılarından biri... Peki taş kadayıf nasıl yapılır? Taş Kadayıf malzemeleri neler? İşte merak edilenler...

Taş Kadayıf nasıl yapılır? Taş Kadayıf malzemeleri neler?

Sevile şerbetli tatlılardan olan taş kadayıfı evinizde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Taş kadayıfı tarifine haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki taş Kadayıf nasıl yapılır? Taş Kadayıf malzemeleri neler? İşte merak edilenler...

TAŞ KADAYIF MALZEMELERİ

1 tatlı kaşığı kuru maya
1 su bardağı ılık su
1 tatlı kaşığı toz şeker
1 çay kaşığı tuz
3 yemek kaşığı irmik
1 su bardağı un
1 su bardağı süt
1 çay kaşığı karbonat
İç harcı için

1 su bardağı ince çekilmiş ceviz
1 tatlı kaşığı tarçın
2 yemek kaşığı toz şeker
Şerbeti için

2 su bardağı toz şeker
1.5 su bardağı su
1 tatlı kaşığı limon suyu
Kızartmak için

130 g Bizim Yağ
Üzeri için

Ceviz

TAŞ KADAYIF TARİFİ

Taş kadayıfın hamurunu hazırlamak için maya, ılık su, şeker ve tuzu harmanlayın. Maya kabarıp köpürene dek yaklaşık 10 dakika bekletin. Ardından irmik, un, süt ve karbonatı ekleyerek 2-3 dakika çırpın. Kasenin üzerine bir kapak kapatın ve bir saat kadar mayalanması için bekletin.

Yapışmaz yüzeyli bir tavayı orta ateşte ısıtın ve 30 g yağı eritin. Mayalanan hamurdan 2 yemek kaşığı dolusu alıp tavanın ortasına dökün ve tavayı hafifçe çevirerek hamuru küçük yuvarlak şekline getirin. Üzeri göz göz olup kabarmaya başladıktan sonra 1-2 dakika daha pişirip fazla kurutmadan ocaktan alın (sadece bir tarafı kızaracak). Tüm hamur bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın.

İç harcını hazırlamak için ceviz, tarçın ve şekeri bir kasede harmanlayın. Şerbeti hazırlamak için toz şeker ve suyu bir tencereye alın ve kaynatın. Limon suyunu ilave ettikten sonra soğuması için ocaktan alın. Kızaran kadayıfın üst kısmına cevizli tarçınlı harçtan yerleştirin ve hamuru ikiye katlayın. Cevizli harç dışarı taşmayacak şekilde kenarlarını iyice bastırın. Yassı kadayıfları yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin. Kadayıfları erittiğiniz 100 g yağda kızartın. Üzerine soğuyan şerbetten gezdirin ve ceviz ile süsleyin. Afiyet olsun...

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Anahtar Kelimeler:
taş kadayıf
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