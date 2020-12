Taş kırma makinesiyle yıllık 1 milyon TL tasarruf

Kepez Belediyesi, mobil konkasör (taş kırma makinesi) ile her türlü inşaat atıklarını ve asfalt kırıklarını, yol yapımı için zemin kaplama malzemesine dönüştürerek, yıllık 1 milyon TL tasarruf sağlıyor.

Kepez Belediyesi, 2016’da Fen İşleri Müdürlüğü’nün makine parkı kazandırdığı mobil taş kırma makinesi konkasör ile yılda ortalama 388 bin ton yol yapım malzemesi üretiyor.Üretilen bu malzeme de, sıcak asfalt, sathi asfalt, kaldırım ve yol yapım işlerinde kullanılarak, Kepez Belediyesinin kasasında her yıl 1 milyon TL’nin kalması sağlanıyor. Her türlü inşaat atıklarının, asfalt kırıklarının, bina temel kazısında ya da yol yapımında oluşan hafriyatın taş kırma makinesinde, yeniden kullanıma kazandırılarak çevre kirliliğinin azaltılmasına ciddi bir destek veriliyor.

Taş kırma makinesi ile 1 milyon TL tasarruf

Kepez Belediye Başkan Hakan Tütüncü de, eski Dokuma Fabrikası arazisinin boş alanında bulunan hafriyatı işlemek için geçici olarak bölgeye getirilen mobil taş kırma makinesinin şantiyesini ziyaret eti. Bürokratlarından şantiye hakkında bilgi alan Başkan Tütüncü, makinenin atık malzemeleri, yol yapım malzemesine dönüştürmesini bir süre izledi.Fen İşleri Müdürlüğü çalışanlarına kolaylıklar dileyen Tütüncü, yaptığı açıklamada Kepez Belediyesinin, ekmeğini taştan çıkardığını belirterek, “Mobil taş kırma şantiyesi, belediyemize her yıl yaklaşık 1 milyon TL tasarruf sağlayan önemli bir proje.” dedi.