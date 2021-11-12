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Taşımalı eğitimdeki öğrencilerin yemeklerini liseli ağabeyleri hazırlıyor

12.11.2021 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı'da ilk ve ortaokuldaki 1272 çocuğa öğle yemeği hazırlayan Eleşkirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, bu sayede okulun döner sermayesinden aylık 900 lira kazanıyor - İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek: - "Öğrencilerimiz hem ara eleman olarak liseyi bitirdikten sonra piyasada daha çabuk iş bulma adına yetişmiş oluyorlar hem de ücretlerini kazanmış oluyorlar"

ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı'nın Eleşkirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, usta öğreticilerin rehberliğinde taşımalı eğitimden yararlanan çocuklara her gün 3 çeşit yemek yaparak aşçılık mesleğini öğreniyor.

İlçedeki farklı okullarda ilk ve ortaöğretim çağındaki öğrencilerin öğle yemeklerinin okulda yapılması için Lise ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında sözleşme imzalandı.

Bu kapsamda Lisenin Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Bölümü'ndeki öğrenciler, yemek yapımıyla ilgili teorik eğitim aldıktan sonra beyaz önlüklerini giyip mutfağa girdi.

Usta öğreticilerin yardımıyla yemek yapmayı öğrenen öğrenciler, hem gelecekte yapacakları aşçılıkta deneyim kazanıyor hem de taşımalı eğitim kapsamındaki ilk ve ortaokullu çocuklara lezzetli yemekler hazırlıyor.

Usta öğreticiler ve liselilerin yaptığı yemekler, araçla köylerden okullara taşınan 1272 ilk ve ortaokul öğrencisine öğle vakti dağıtılıyor.

- Döner sermayeden aylık 900 lira kazanç sağlıyorlar

Okulun döner sermayesinden aylık ortalama 900 lira ücret de alan liseli öğrenciler, bununla eğitim masraflarını karşılamanın yanında aile ekonomilerine de katkı sağlıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, AA muhabirine, il genelinde 153 bin öğrenci olduğunu söyledi.

Taşımalı eğitim gören 10 bin öğrenciye devletin imkanlarıyla ücretsiz yemek verdiklerini ifade eden Kökrek şöyle konuştu:

"Bu yemekleri hijyen kurallarına uyarak kaliteli bir şekilde yapıyoruz. Öğrencilerimiz hem ara eleman olarak liseyi bitirdikten sonra piyasada daha çabuk iş bulma adına yetişiyor hem de ücret kazanıyor. Bu sene meslek liselerimizin bünyesinde döner sermaye kapsamında 4 milyon lira civarında ciro yaptık. Milli Eğitim Bakanımız sayın Mahmut Özer Ağrı'ya geldiğinde 2021-2022 yılı içerisinde bize yaklaşık 30 milyon ciroluk hedef verdi. Çalışarak bunu başaracağımıza inanıyoruz."

- Hedef 1 milyon 655 lira ciro

Okul Müdürü Baran Vural ise öğrencilere yapılan yemeklerle toplam 182 iş günü üzerinden 1 milyon 655 bin lira ciro elde etmeyi hedeflediklerini anlattı.

Mobilya ve İç Mekan Tasarımı ile Metal Teknoloji alanlarındaki öğrencilerin ürettiği donatım malzemelerinin kamu ve özel sektörün ihtiyacını karşıladığını ve bundan da 430 bin lira gelir sağladıklarını dile getiren Vural şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz teori eğitimlerini aldıktan sonra yemeklerin yapımıyla ilgili uygulamalı eğitim alıyor. Öğrencilerimiz bunun karşılığında döner sermayeden para kazanıyor. Kazandıkları paralarla hem kendi ihtiyaçlarını karşılıyorlar hem de ailelerine destek oluyorlar. Yiyecek ve içecek hizmetleri bölümünde ortalama 70 öğrencimiz eğitim görüyor. Döner sermaye kapsamında yaklaşık 60 öğrenci bu yemek yapma sektöründe yer alıyor. Öğrencilerimiz, usta öğreticilerimiz, alan şeflerimiz ve öğretmenlerimizin yapmış oldukları yemeklere katkı sunuyor."

Öğrencilerden Ömer Faruk Çarkçı da liseyi bitirdikten sonra üniversitede gastronomi bölümünü okumayı hedeflediğini belirtti.

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