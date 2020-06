Taşıyıcı esnafı’na sağlık çalışanları eğitim verdi

Düzce Merkez Kamyon ve Taşıyıcılar Kooperatifi üyelerine Sağlık İl Müdürlüğü personeli eğitim verdi. Normalleşme sürecinde kooperatif üyelerinin uymaları gereken kurları anlatan sağlıkçılar ayrıca uyarılarda da bulundu.

Dünyada ve Türkiye’de binlerce insanın hayatını kaybetmesine, milyonlarca insanın ise taşıyıcı durumuna geçmesine neden olan korona virüs salgınında önleyici olarak alınan tedbirler, kamyoncuların hayatını kurtardı. Alınan tedbirlere sıkı sıkıya uyan Düzce merkez kamyon ve Taşıyıcılar Kooperatifi üyeleri virüsü kapmadan normalleşme sürecine girdi. Kooperatif Başkanı Orhan Yılmaz’da alınan önlemler ve kooperatif üyelerinin pandemide yaşadıklarını anlattı. Orhan Yılmaz; “Lojistik taşımacılar yani yurtiçi taşımacılık yapanlar ihtiyaçlarımız neticesinde devletimiz bize çalışma iznini verdi. Ancak maske, sosyal mesafenin korunması, yola nasıl gidip geleceğimizle alakalı her il ve ilçede ateş ölçerlerle kontrol edilmemiz neticesinde taşımacılık olarak pek fazla etkilenmedik. Şükürler olsun Düzce Kamyon ve Tır Kooperatifinde bir virüs taşınmadı yayılmadı. Çünkü biz bu konuda arkadaşlarımızı bilinçlendirdik. Her yerde oturmadılar, her yerde çay içmediler. Her ortamda bulunmadılar. Mesafeyi korudular, kolladılar. Bazı fabrikaların kapanması işlerimizi olumsuz etkiledi. İnşallah bundan sonra düzelir” dedi.

Kooperatif Başkanı Yılmaz’dan vatandaşları uyardı

Orhan Yılmaz ayrıca vatandaşlara da uyarılarda bulunarak; “Sevgili dostlarım bunun şaka götürür tarafı yok. Bu virüsün bana bulaşmaz deme şansı yok. Herkes maskesini taksın, sosyal mesafesini korusun. Adet ve göreneklerimize çok ters ama belirli bir süre el sıkışma, sarılarak öpüşme olaylarına ara verelim. Ama lütfen bu belada bitecek ama sabırlı olmakta fayda var” diye konuştu.

Kooperatif Başkanı Orhan Yılmaz;"Valimize ve Sağlık İl Müdürümüze teşekkür ederim"

Kooperatif üyelerine sağlık çalışanları tarafından normalleşme sürecinde korona virüsten korunma eğitimleri verilmesini de sağlayan Düzce Merkez Kamyon ve Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Orhan Yılmaz; “Sağlık çalışanlarımız Türkiye’nin normalleşme sürecine girmesiyle birlikte rehavet oluşmaması için kooperatifimizin üyesi olan arkadaşlarımıza Sağlık İl Müdürlüğü ile işbirliği yaparak maske kullanımından sosyal mesafe kurallarına kadar bir dizi eğitim verdiler. Bu vesileyle başta sayın valimiz Dr. Zülkif Dağlı, Sağlık İl Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ve Düzce Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Desteklerini bizden esirgemediler. Ayrıca pandemi sırasında emek veren sağlık çalışanlarımıza, emniyet ve jandarma personelimize de yürekten çalışarak bu zorlu süreçte vatandaşlarımızın yanında oldukları için teşekkür ederim” dedi.