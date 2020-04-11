YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Taşköprü Belediyesi, vatandaşları ve kiracılarını unutmadı

Taşköprü Belediyesi, vatandaşları ve kiracılarını unutmadı

KASTAMONU HABERLERİ  | 11.04.2020 09:52 | Son Güncelleme

Taşköprü Belediyesi, 1 Mayıs-30 Haziran tarihleri arasında su okuması yapılmayacağını ve kiralarında 2 ay süreyle faizsiz ertelendiğini açıkladı.Ülkemizi ve tüm Dünyayı tehdit eden korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlarının yanında olmak amacıyla Taşköprü Belediyesi, ilçede 1 Mayıs-30 Haziran tarihleri arasında su okuması yapılmayacağı ve yine belediye tarafından kiracılarının da bu olay karşısında minimum düzeyde etkilenmesi için 1 Mayıs-30 Haziran tarihleri arasında ki kiralarının 2 ay süreyle erteleneceği ve herhangi bir faiz uygulanmayacağını açıkladı.Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, “Ülkemizin ve dünyamızın geçtiği bu zor dönemde gerek vatandaşımızın gerekse belediye olarak kiracılarımızın minimum olarak etkilenmesi için bir takım kararlar aldık.

Taşköprü Belediyesi, 1 Mayıs-30 Haziran tarihleri arasında su okuması yapılmayacağını ve kiralarında 2 ay süreyle faizsiz ertelendiğini açıkladı.
Ülkemizi ve tüm Dünyayı tehdit eden korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlarının yanında olmak amacıyla Taşköprü Belediyesi, ilçede 1 Mayıs-30 Haziran tarihleri arasında su okuması yapılmayacağı ve yine belediye tarafından kiracılarının da bu olay karşısında minimum düzeyde etkilenmesi için 1 Mayıs-30 Haziran tarihleri arasında ki kiralarının 2 ay süreyle erteleneceği ve herhangi bir faiz uygulanmayacağını açıkladı.
Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, “Ülkemizin ve dünyamızın geçtiği bu zor dönemde gerek vatandaşımızın gerekse belediye olarak kiracılarımızın minimum olarak etkilenmesi için bir takım kararlar aldık. Bu kapsamda Belediye ekiplerimizce ilçemizde 1 Mayıs-30 Haziran tarihleri arasında su okuması yapılmayacak. Ayrıca yine bu süre zarfında belediye olarak kiracılarımızın kiralarını 2 ay süreyle erteledik. Ve bu sürenin ardından gerek su faturalarına gerekse kiralara herhangi bir faiz uygulanmayacak. Ülke olarak, Millet olarak bugüne kadar nasıl birlik beraberlik içerisinde birçok zorluğun üstesinden geldiysek korona virüs tehdidinin üstesinden de el birliği ile geleceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Ayrıldım' dedi ve o belgeyi yayınladı! 'Ayrıldım' dedi ve o belgeyi yayınladı!
Kabus bitmiyor! 'Ölüm oranı gripten 10 kat fazla' Kabus bitmiyor! 'Ölüm oranı gripten 10 kat fazla'

En Çok Okunan Yerel Haberler

İstanbul’da barajların doluluk oranı aylar sonra yüzde 70’i geçti

İstanbul’da barajların doluluk oranı aylar sonra yüzde 70’i geçti

Kırşehir Valisi Akın'dan "gönüllü sokağa çıkmama" daveti

Kırşehir Valisi Akın'dan "gönüllü sokağa çıkmama" daveti

DÜ’de korona virüs önlemleri arttırıldı

DÜ’de korona virüs önlemleri arttırıldı

Ordu’da vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti

Ordu’da vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti

Nikahlar Korona virüs hassasiyeti ile kıyılıyor

Nikahlar Korona virüs hassasiyeti ile kıyılıyor

Bursa’da "İstisna kapsamındaki vatandaşlar" için toplu taşıma noktaları belirlendi

Bursa’da "İstisna kapsamındaki vatandaşlar" için toplu taşıma noktaları belirlendi

Kastamonu Namaz Vakitleri 11 Nisan Cumartesi

İmsak
04:33
Sabah
06:04
Öğle
12:51
İkindi
16:31
Akşam
19:27
Yatsı
20:52

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler11 Nisan Cumartesi

Ulaş Eczanesi
Merkez
Zuhal Eczanesi
Merkez
Akçaoğlu Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Tuna Eczanesi
Azdavay
Yeni Sağlık Eczanesi
Bozkurt
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kaymakam Pişkin uygulama noktalarını denetledi

Kaymakam Pişkin uygulama noktalarını denetledi

Kestiği ağaç üzerine devrilen kişi hayatını kaybetti

Kestiği ağaç üzerine devrilen kişi hayatını kaybetti

Tosya’da 3 köy daha karantinaya alındı

Tosya’da 3 köy daha karantinaya alındı

Taşköprü Belediyesinden ihtiyaç sahibi vatandaşlar için gıda kolisi kampanyası

Taşköprü Belediyesinden ihtiyaç sahibi vatandaşlar için gıda kolisi kampanyası

Hidrosefali hastası Eren kurtarılamadı

Hidrosefali hastası Eren kurtarılamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.