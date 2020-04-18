Taşköprü sarımsağının kilogram fiyatı 55 liraya ulaştı

BİLAL KAHYAOĞLU - Kastamonu'nun coğrafi işaret belgeli ürünü Taşköprü sarımsağının fiyatı 15 lira yükselişle 55 liraya ulaştı.

Önemli sarımsak üretim merkezlerinden Taşköprü ilçesinde şubat ve mart aylarında ekilen sarımsak, temmuz ayı başlarında hasat ediliyor.

Taşköprü sarımsağında rekolte 2018 ve 2019'da 25 bin ton dolayında gerçekleşirken, hasat sonrası fiyatta yaşanan artış üreticiyi sevindiriyor.

Sarımsak fiyatlarında geçen ay gerçekleşen 5 liralık artışın ardından bu ay da 15 liralık bir artış oldu. Bu yükselişle iriliğine göre kilogramı 20 ila 40 lira arasında satılan sarımsak 30 ile 55 liraya kadar ulaştı.

Kastamonu Ziraat Odası Başkanı Mehmet Butur, AA muhabirine, geçen yıl dolu nedeniyle rekoltede düşüş olduğunu söyledi.

Bu nedenle sezon başından itibaren fiyatların sürekli yükseldiğini anlatan Butur, fiyatların geçen yıl ekim ayında dengelendiğini belirtti.

Şubat ayının sonlarında fiyatlarda tekrar bir hareketlenme olduğuna işaret eden Butur, "Sarımsak fiyatları sezonun ilk başlarında tavan yaptı. Türkiye'de haberlere konu oldu. Daha sonra sabitlendi. Son zamanlarda bir iki aydan bu tarafa biraz artış gösterdi." dedi.