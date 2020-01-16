YURTHABER
  4. Taşla camını kırdıkları telefoncudan hırsızlık yapan şüphelilerden 2'si yakalandı

Taşla camını kırdıkları telefoncudan hırsızlık yapan şüphelilerden 2'si yakalandı

BURSA HABERLERİ  | 16.01.2020 14:14 | Son Güncelleme

Taşla camını kırdıkları telefoncudan hırsızlık yapan şüphelilerden 2'si yakalandı

Taşla camını kırdıkları telefoncudan hırsızlık yapan şüphelilerden 2'si yakalandı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir iş yerine camını kırarak girip 50 saniyede 80 bin liralık telefon çalan şüphelilerden 2'si yakalandı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kar maskeli zanlıların kimliklerini belirledi.

İstanbul'da gözaltına alınan Ahmet K. (23) ve Murat Ö. (38), Karacabey'e getirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Diğer 2 şüphelinin de yakalanması için başlatılan çalışma ise sürüyor.

Karacabey'de 13 Ocak'ta gece Heykel Meydanı'ndaki bir telefon bayisinin önüne çalıntı plakalı araçla gelen kar maskeli 4 kişi, kaldırım taşıyla iş yerinin camını kırıp içeri girmişti. Teşhir amacıyla bulunan 16 cep telefonunu çalan zanlılar, geldikleri otomobille olay yerinden kaçmıştı. Olay, iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülenmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Donma tehlikesi geçirip, ölümden döndü ama... Donma tehlikesi geçirip, ölümden döndü ama...
Bursalı sobacılardan ısıtan yardımBursalı sobacılardan ısıtan yardım
3 gündür haber alınamayan eski radyocu evinde ölü bulundu3 gündür haber alınamayan eski radyocu evinde ölü bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa Cep Telefonu Dükkan Hırsızlık iş yerinden hırsızlık Soygun

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

Başkan Yavaş’tan Çankaya Belediyesine ziyaret

Başkan Yavaş’tan Çankaya Belediyesine ziyaret

İşte Sayısal Loto'da kazandıran sayılar!

İşte Sayısal Loto'da kazandıran sayılar!

Mülteciler için yardım kampanyası başlatıldı

Mülteciler için yardım kampanyası başlatıldı

Başkan Böcek’in Ankara temasları

Başkan Böcek’in Ankara temasları

Samsunspor, Süper Lig’den 2 oyuncuyla anlaştı

Samsunspor, Süper Lig’den 2 oyuncuyla anlaştı

Bursa Namaz Vakitleri 16 Ocak Perşembe

İmsak
06:48
Sabah
08:17
Öğle
13:18
İkindi
15:47
Akşam
18:09
Yatsı
19:33

Bursa Nöbetçi Eczaneler16 Ocak Perşembe

Altın Eczanesi
Nilufer
Emirhan Eczanesi
Yildirim
Gülbahçe Eczanesi
Osmangazi
Ömeroğlu Eczanesi
Yildirim
Sağlık Eczanesi
Osmangazi
Setbaşı Eczanesi
Osmangazi
Çağlar Eczanesi
Gemlik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bursa’da seri uygulama usulü dava

Bursa’da seri uygulama usulü dava

İznik’te kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı

İznik’te kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı

Aile Boyu Masörler Dünyaya Açıldı

Aile Boyu Masörler Dünyaya Açıldı

Nilüfer’de şarkılar Atalay ve İnal’a söylendi

Nilüfer’de şarkılar Atalay ve İnal’a söylendi

Dağcılar, 4 mühendisin öldüğü kanyonu ilk defa geçti

Dağcılar, 4 mühendisin öldüğü kanyonu ilk defa geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.