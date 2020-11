Taşlıçay Kaymakamı Ersöz’den Ağrı Yurt Ay Der’e ziyaret

Taşlıçay Kaymakamı Murtaza Ersöz, Yetiştirme Yurdundan Ayrılanlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Yurt Ay Der) Başkanı Recep Çirik’i ziyaret etti.

Yetiştirme Yurdundan Ayrılanlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Yurt Ay Der) Başkanı Recep Çirik ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Taşlıçay Kaymakamı Murtaza Ersöz, dernek yönetim kurulu üyeleri ile bir süre sohbet etti. Dernek faaliyetler hakkında Başkan Çirik’ten bilgi alan Taşlıçay Kaymakamı Ersöz, konukseverliğinden dolayı Başkan Çirik ve dernek yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Çirik,” Türkiye genelinde koruma altında olan ve yurttan mezun olan çocuklara rol modelliği her kesimde taktir toplayan Taşlıçay Kaymakamı Sayın Murtaza Ersöz’ün derneğimizi ziyaretinden dolayı kendisine çok teşekkür ederim. Kaymakamımız taraflı tarafsız herkes tarafından sevilen ve çalışmalarıyla takdir edilen bir yöneticidir. Her zaman yurttaki çocuklarımızın yanında olduğunu hissettiriyor. Çocuk evleri sitesine kütüphane kurması ve sürekli olarak çocuk evlerini ziyaret etmesi, orada kalan çocuklarımız için çok önemlidir. Kendisine her zaman yurtta kalan çocuklarımız ile ayrılan kardeşlerimizin yanında olduğundan dolayı da ayrıca teşekkür ederim” dedi.