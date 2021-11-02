Tat Gıda ambalajlarını yeniledi

İSTANBUL(AA) - Domates ürünleri, salça, ketçap ve konserve markası Tat, başta salça ve domates ürünleri olmak üzere ambalajlarını yeniledi.

Tat Gıda'dan yapılan açıklamaya göre, sofralara doğal, sağlıklı ve güvenilir ürünler sunma ilkesiyle çalışan Tat’ın salça ve domates ürünleri “tüketiciyle konuşan” yeni ambalajlarıyla raflarda yerini aldı. Mutfaklarda güvenle tüketilen ürünleriyle hayatı kolaylaştırırken, tüketicisine yeni tatlar da sunan Tat, yeni ambalaj tasarımlarında ürün etiketlerini daha da detaylı hale getirdi.

Tat Gıda Pazarlama ve Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kasia Özgen, yıllardır Türkiye’nin güvenle ve beğeniyle tükettiği sayısız ürüne imza atan Tat’ın Türkiye’de en büyük domates üreticisi konumuna sahip olduğunu belirterek, “Yıllar içinde domatese dair birçok ürünün yanı sıra farklı ürünlerimizi tüketicilerimizle buluşturduk. Domates üretimiyle adım attığımız sektörümüzde, sofralara daima kaliteli, sağlıklı, kaynağı belli ürünler sunmayı ilke edindik. Ürünlerimize ve kalitemize duyulan güvenle her yıl kendimizi yenileyerek, geliştirerek tüketicimize dokunuyoruz.

Özenle yetiştirilen domateslerimizi besin değerlerinin en yüksek olduğu zamanda, mevsiminde topluyoruz. Kaynağı, üreticisi belli domateslerimizin gerçek lezzetlerini ve besin değerlerini tüm tazeliğiyle koruyarak, sağlıklı ve güvenilir şekilde paketleme sürecinden geçiriyor, rengi, kokusu, kıvamıyla en iyi şekilde tüketicimize ulaştırıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Tüketicilerinin ihtiyaçlarını dinleyerek, onlara yeni tatlar sunacak nitelikte ürünler çıkardıklarını ifade eden Özgen, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yeni nesil beslenme ve yaşam alışkanlıklarını yakından takip eden, pazar araştırmalarını iyi okuyan, trendlerin öncülüğünü yapan markayız. Bu sayede hem tüketicilerimize sağlıklı ve güvenilir ürünler sunuyor, hem de onların hayatını kolaylaştırıyoruz. Güveni esas alan müşteri odaklı yaklaşımımız, kalitemiz, inovasyon kültürümüzle sektöre liderlik ediyoruz. Tüketicilerimizin beklentilerine cevap vermek için sürekli olarak araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütüyoruz.

Bu doğrultuda başta salça ve domates ürünleri olmak üzere tüm ambalajlarımızda yenileme sürecine girdik. Aynı zamanda yeni sezon için hazırladığımız reklam filmimizde de geleneksel yollarla kendi salçasını yapan, domatesini doğrayıp veya rendeleyip dondurarak saklayanlara, aslında Tat’ın onlar için büyük bir titizlikle bu süreci yönettiğini anlatmak istedik. Bu yolculuğu anlatan filmimizde 'Yemeğin Tadı Domates, Domatesin Tadı Tat' diyerek yola çıktık. Domates mutfakların vazgeçilmezi, hemen hemen her yemeğin baş tacı. Tat olarak bizim de 54 yıldır bitmeyen tutkumuz. Tüketicilerimize, mevsiminde yetişen en iyi domateslerle özenle hazırladığımız Tat salçalarımız ve domates ürünlerimiz ile en lezzetli yemekleri yapabileceklerini göstermek istedik.”

