İSTANBUL (AA) - Domates ürünleri, salça, ketçap ve konserve alanında Türkiye’nin önde gelen markalarından Tat Gıda Sanayi AŞ'nin genel müdürlüğüne Evren Albaş getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, gıda sektöründe 50 yıldan uzun süredir faaliyet gösteren Tat Gıda’nın yeni genel müdürü Evren Albaş oldu.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği’nden mezun olan Albaş, yüksek lisansını İstanbul Teknik Üniversitesi’nde yaptı. 1993-1995 yılları arasında araştırma mühendisi olarak T.E.E AŞ’de profesyonel hayata adım atan Albaş, 1995-1999 yılları arasında Arçelik’te Ar&Ge mühendisi olarak görev aldı. 1999-2003 yılları arasında Artesis AŞ’ye transfer olan Evren Albaş, Ar&Ge uzmanı olarak çalıştı.

2003 yılında Arçelik’e geçerek satınalma uzmanlığı görevini sürdüren Albaş, sırasıyla satınalma yöneticiliği, satınalma grup yöneticiliği, temin ürün direktörlüğü görevlerinde bulundu. Arçelik’te çeşitli pozisyonlarda başarılı işlere imza atan Evren Albaş, Arçelik'in Sahra Altı Afrika bölge direktörü ve Güney Afrika’nın önde gelen beyaz eşya markası Defy Ltd.’nin genel müdürü olarak Güney Afrika Cumhuriyeti’nde görev yaptı. Tat Gıda'nın yeni genel müdürü Evren Albaş, 16 Ağustos 2021 itibarıyla görevine başladı.

