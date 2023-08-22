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Tatil cennetinde domuzların rahatlığı

22.08.2023 08:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Bordum ilçesinde ağaçlık ve otluk alanda çıkan yangına müdahale için giden itfaiye ekipleri bir siteden sürü halinde çıkan domuz ailesine denk geldi.

Tatil cennetinde domuzların rahatlığı

Sitenin hemen altında alevler görünürken, domuzların rahat tavırları dikkat çekti.

Dünyanın önemli turizm kentlerinden Bodrum Çırkan Mahallesi Çayır Sokak mevkiindeki ağaçlık ve otluk alanda yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekiplerine olay yerine sevk edildi.
Ekipler yangın bölgesine geldiklerinde anne domuz ve yavruları bir sitenin içinden sürü halinde çıkmaya başladı. Domuz sürülerini gören bir vatandaş bu anı cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Anne domuz ve yaklaşık 10 domuz yavrusunun bulundukları sitenin emen altında alevlerin yükselmesine ve vatandaşları görmelerine rağmen rahat tavırlar dikkat çekti.
Domuzların site içinden dağlık alana ilerlemesi ve gözden kaybolmaları sonrası itfaiye ekipleri yangına kısa sürüde kontrol altına aldı.

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