Tatilcilerin yeni dönemde önceliği "hijyen" olacak

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, hijyen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine ilişkin tüketici hassasiyetinin arttığı bir dönemden geçildiğini belirterek "Bu konularda önlemlerini alan işletmelerin öncelikle tercih edileceği beklenmektedir." dedi.

Çorabatır, AA muhabirine, Kovid-19 salgını nedeniyle durma noktasına gelen turizmi canlandırmak ve kısıtlamalar kalktıktan sonra ziyaretçilere sağlıklı tatil imkanı sunmak için son dönemde yoğun bir çalışma içerisine girdiklerini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı başkanlığında ilgili bakanlıklar, TÜROFED ve paydaşlarının yoğun çalışmaları sonucunda hazırlanan Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı'nın dünya turizminde ilk örneklerden biri olduğunu aktaran Çorabatır, program kapsamında Türkiye Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) onaylı akreditasyon kurumları ile belge alımının belirlendiğini dile getirdi.

Söz konusu belgenin alınmasıyla turizm sektöründeki normalleşmenin de hızlanacağını vurgulayan Çorabatır, "Hijyen ve Kovid-19 önlemleri konusuna tüketici hassasiyetinin arttığı bir dönemde, bu konularda önlemelerini alan işletmelerin öncelikle tercih edileceği beklenmektedir. Sertifika programıyla yerli ve yabancı misafirlerimize gönül rahatlığıyla geçirecekleri güvenli bir tatil hizmeti sunulması hedeflenmektedir." diye konuştu.