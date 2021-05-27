Tatile çıkan Nesrin Cavadzade'den bikinili tekne pozu!

Yasak Elma'da canlandırdığı Şahika karakteriyle dikkat çeken Nesrin Cavadzade, sezon finali öncesinde diziden ayrılmıştı.



Rol aldığı diziden ayrılmasının ardından soluğu tatilde alan ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, mavi tura çıktı. Ege koylarında sezonu açan Cavadzade, tatil paylaşımlarıyla da hayranlarının beğenisini toplamaya devam ediyor.



HAYRANLARI BEĞENİ YAĞDIRDI

Instagram hesabından yaptığı tatil paylaşımlarıyla dikkat çeken güzel oyuncu, son olarak tekne turunda çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

Nesrin Cavadzade'nin bikinili tekne pozuna hayranları beğeni yağdırdı.

Instagram'da 2,6 milyon takipçisi olan Cavadzade'nin paylaşımına 250 binden fazla beğeni geldi.

