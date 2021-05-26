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Nesrin Cavadzade'nin +18'lik sahnesi olay oldu!

26.05.2021 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde özel hayatı ve kariyeriyle gündemde olan oyuncu Nesrin Cavadzade, 'Bir Annenin Sonatı' adlı kısa filmde rol aldı. Cavadzade'nin senaryo gereği mastürbasyon yaptığı sahne sosyal medyada gündem oldu.

Nesrin Cavadzade'nin +18'lik sahnesi olay oldu!

Geçtiğimiz haftalarda Yasak Elma dizisine veda eden Nesrin Cavadzade, dünya prömiyerini 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde yapan 'Bir Annenin Sonatı'nda rol aldı.

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Snob Magazin'in haberine göre; yönetmenliğini Fehmi Öztürk’ün yaptığı, Nesrin Cavadzade ile Hatice Aslan’ın başrolleri paylaştığı filme Nesrin Cavadzade'nin mastürbasyon yaptığı sahne damga vurdu.

38 yaşındaki Nesrin Cavadzade'nin bu performansı sosyal medyada gündem oldu.

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"ANNE VE KIZ ARASINDAKİ PROBLEMLİ İLİŞKİ İŞLENİYOR"

Başrollerini Nesrin Cevadzade ve Hatice Aslan'ın paylaştığı filminde bir anne ve kızının hikâyesini işleyen yönetmen Fehmi Öztürk, filminin esinlenme kaynağının Ingmar Bergman’ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Güz Sonatı olduğunu söyledi. Öztürk, “Güz Sonatı’ndaki anne ve kız arasındaki problemli ilişkisi her zaman ilgimi çekmişti.” dedi.
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Anahtar Kelimeler:
Hatice Aslan Nesrin Cavadzade
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