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Tatile giden Diletta Leotta pozlarıyla beğeni topladı

11.10.2021 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Can Yaman ile ilişkisi boyunca ayrılık iddialarını sosyal medyadan romantik paylaşımlarla yalanlayan Diletta Leotta, artık aşk bitti mesajı veriyor. İtalyan spor spikeri son olarak İbiza'ya gitti ve tatilden fotoğraflarını yayınladı.

Tatile giden Diletta Leotta pozlarıyla beğeni topladı

Ünlü oyuncu Can Yaman uzun bir süredir İtalyan spor spikeri Diletta Leotta ile beraberlik yaşıyordu. İkili ilişkileriyle sık sık sosyal medyanın gündemine gelirken çok geçmeden ayrılık haberi duyuldu.

Daha önce de sık sık ayrılık iddialarıyla gündeme gelen ancak ilişkilerinin devam ettiği mesajını Instagram paylaşımlarıyla veren İtalyan spor spikeri, bu kez durumun değiştiğini katıldığı bir programda açıkladı.

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Evlilik teklifi alan Leotta düğünün olmayacağını ve ayrıldıklarını "Her şey hızlı ve güzeldi" diye duyurdu.

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30 yaşındaki spiker bu açıklaması sonrası da sosyal medyadan yalnız olduğu ya da ailesi birlikte vakit geçirdiği anları paylaşmaya başladı.

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İbiza'ya giden spor spikeri tatil paylaşımlarıyla hayranlarını mest etti.

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Anahtar Kelimeler:
Diletta Leotta Can Yaman
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