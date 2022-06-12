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  4. Tatlar Deresi'nde sele kapılan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

Tatlar Deresi'nde sele kapılan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

12.06.2022 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AFAD, JAK ve itfaiye ekipleri tarafından yürütülen çalışmalara balık adamlar da katılıyor

Başkentte, Tatlar Deresi'nin taşması sonucu meydana gelen selde kaybolan kişiyi arama çalışmalarına tekrar başlandı.

Kentte dün etkili olan sağanağın ardından Altındağ ilçesindeki Tatlar Deresi'nin bulunduğu bölgede meydana gelen selde bir kişinin kaybolduğu ihbarı üzerine gece boyunca arama kurtarma çalışmaları yapıldı.

AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve itfaiye ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sabahın erken saatlerinde tekrar başladı.

Balık adamların da katıldığı çalışmalara, sivil toplum örgütleri de destek veriyor. Arama kurtarma çalışmaları, dere yatağı boyunca 15 kilometrekarelik bölgede ve Çubuk Barajı rekreasyon alanında sürüyor.

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