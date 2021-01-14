Tatlı ve ekşinin uyumu: Ferahlatan limonata nasıl yapılır?

Her bardakta sağlıklı bir C vitamini dozuna ulaşabilmek için limonata tarifinin malzeme listesi huzurlarınızda. Tatlı ve keskin tadın mükemmel buluşmasına hazırsanız başlıyoruz.
LİMONATA MALZEMELERİ
- 10 limon
- 3 portakal
- Yarım su bardağı şeker
- Yarım su bardağı su
LİMONATA YAPILIŞI
- Limonata yapmak için öncelikle limonlar mümkün olduğu kadar küçük parçalara bölünür. Daha sonra blenderın içine konulur. 1 litre için yaklaşık 10 adet limon, büyüklüğüne göre 8 limon da yeterli olabilir.
- Ardından portakal dilimlenir. 10 limon için iki ya da üç adet portakal dilimlenerek blendera konulur. Üstüne şeker eklenir. Konulan şekerin yarısı kadar da su eklenir.
- Eğer blender yoksa, bütün malzemeleri bir kabın içine koyup, eldiven yardımıyla sıkabiliriz. Blender tamamen temiz bir şekilde dönene kadar çalıştırılır.
- Elde edilen karışımı, çok soğuk olmayan bir buzdolabında, cam bir kapta mümkünse ağzı kapalı şekilde 1 gün muhafaza etmek gerekir. Ardından büyük bir süzgeç yardımıyla istenilen herhangi bir kabın içine boşaltılabilir.
- Şekerli olursa isteğe göre biraz su ilave edilip sulandırılabilir.
EV YAPIMI LİMONTANIN PÜF NOKTALARI
- Limonlardan en iyi şekilde faydalanmak istiyorsanız limonları kesmeden önce tezgah üstünde elinizle yuvarlayın.
- Limonatanın iki bileşeni olmasına rağmen doğru yöntemi uygulamak önemlidir. Eğer şekeri soğuk suya karıştırırsanız, dibe batar ve çözünmez.
- Limonatayı buz dolabında buz küplerini koymadan saklarsanız limonatanızı seyreltmemiş olursunuz. Buz gibi limonata içmek için servis yaparken buz ekleyin.
- Daha keskin bir tat isterseniz dörde böldüğünüz limonları kabuklarıyla beraber rondodan geçirin ve bir tülbentle süzün.
Okuyucu Yorumları 0 yorum