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Tatlı ve ekşinin uyumu: Ferahlatan limonata nasıl yapılır?

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 14.01.2021 11:43 | Son Güncelleme:
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Sağlıklı olması ve yapımı kolay olması nedeniyle çocuklarınıza gözünüz kapalı verebileceğiniz, tartlarınızın, pastalarınızın yanında ikram edebileceğiniz nefis limonata tarifi vazgeçilmeziniz olacak.

Her bardakta sağlıklı bir C vitamini dozuna ulaşabilmek için limonata tarifinin malzeme listesi huzurlarınızda. Tatlı ve keskin tadın mükemmel buluşmasına hazırsanız başlıyoruz.

LİMONATA MALZEMELERİ

  • 10 limon
  • 3 portakal
  • Yarım su bardağı şeker
  • Yarım su bardağı su

LİMONATA YAPILIŞI

  • Limonata yapmak için öncelikle limonlar mümkün olduğu kadar küçük parçalara bölünür. Daha sonra blenderın içine konulur. 1 litre için yaklaşık 10 adet limon, büyüklüğüne göre 8 limon da yeterli olabilir.
  • Ardından portakal dilimlenir. 10 limon için iki ya da üç adet portakal dilimlenerek blendera konulur. Üstüne şeker eklenir. Konulan şekerin yarısı kadar da su eklenir.
  • Eğer blender yoksa, bütün malzemeleri bir kabın içine koyup, eldiven yardımıyla sıkabiliriz. Blender tamamen temiz bir şekilde dönene kadar çalıştırılır.
  • Elde edilen karışımı, çok soğuk olmayan bir buzdolabında, cam bir kapta mümkünse ağzı kapalı şekilde 1 gün muhafaza etmek gerekir. Ardından büyük bir süzgeç yardımıyla istenilen herhangi bir kabın içine boşaltılabilir.
  • Şekerli olursa isteğe göre biraz su ilave edilip sulandırılabilir.

EV YAPIMI LİMONTANIN PÜF NOKTALARI

  • Limonlardan en iyi şekilde faydalanmak istiyorsanız limonları kesmeden önce tezgah üstünde elinizle yuvarlayın.
  • Limonatanın iki bileşeni olmasına rağmen doğru yöntemi uygulamak önemlidir. Eğer şekeri soğuk suya karıştırırsanız, dibe batar ve çözünmez.
  • Limonatayı buz dolabında buz küplerini koymadan saklarsanız limonatanızı seyreltmemiş olursunuz. Buz gibi limonata içmek için servis yaparken buz ekleyin.
  • Daha keskin bir tat isterseniz dörde böldüğünüz limonları kabuklarıyla beraber rondodan geçirin ve bir tülbentle süzün.
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