Tatlı ve ekşinin uyumu: Ferahlatan limonata nasıl yapılır?

Her bardakta sağlıklı bir C vitamini dozuna ulaşabilmek için limonata tarifinin malzeme listesi huzurlarınızda. Tatlı ve keskin tadın mükemmel buluşmasına hazırsanız başlıyoruz.

LİMONATA MALZEMELERİ

10 limon

3 portakal

Yarım su bardağı şeker

Yarım su bardağı su

LİMONATA YAPILIŞI

Limonata yapmak için öncelikle limonlar mümkün olduğu kadar küçük parçalara bölünür. Daha sonra blenderın içine konulur. 1 litre için yaklaşık 10 adet limon, büyüklüğüne göre 8 limon da yeterli olabilir.

Ardından portakal dilimlenir. 10 limon için iki ya da üç adet portakal dilimlenerek blendera konulur. Üstüne şeker eklenir. Konulan şekerin yarısı kadar da su eklenir.

Eğer blender yoksa, bütün malzemeleri bir kabın içine koyup, eldiven yardımıyla sıkabiliriz. Blender tamamen temiz bir şekilde dönene kadar çalıştırılır.

Elde edilen karışımı, çok soğuk olmayan bir buzdolabında, cam bir kapta mümkünse ağzı kapalı şekilde 1 gün muhafaza etmek gerekir. Ardından büyük bir süzgeç yardımıyla istenilen herhangi bir kabın içine boşaltılabilir.

Şekerli olursa isteğe göre biraz su ilave edilip sulandırılabilir.

EV YAPIMI LİMONTANIN PÜF NOKTALARI