Tatlıcı Ali Öztaylan BANÜ’de anıldı

Bandırma’nın kanaat önderlerinden Merhum Tatlıcı Ali Öztaylan, Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi’nde düzenlenen sempozyumla anıldı.

Bandırma Üniversitesi ve Bandırma İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen "Tatlıcı Ali Efendi Sempozyumu" Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Sempozyumun ilk bölümünde Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Ay moderatörlüğünde konuşmacılar, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necdet Tosun, 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Eski Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Aşık, Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Mustafa Kara ve Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Doğruyol katıldı.

Bandırma Müftülüğü ve Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi ortaklığında hazırlanan sempozyumun ikinci bölümünde ise moderatörlüğü Tekke Hacı Ali Rıza El-Bezzaz Cami Onarma ve Yaşatma Derneği Başkanı Adem Turan gerçekleştirdi. Öğleden sonraki oturuma Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, BANÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Bandırma Belediyesi Eski Başkanlarından Sedat Pekel, daire müdür ve amirleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.