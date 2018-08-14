Tatlısından tuzlusuna yaza en çok yakışan meyve şeftali ile hazırlanan 6 lezzet

Şeftali ve domatesli yaz salatası

Yazın tüm renklerini barındıran, şeftali, domates ve yeşilliklerle harmanlanmış bu ferahlatıcı salatayı yapmak çok kolay ve çabuk. Malzemeleri de zaten eliniz altında! Detaylar için tıklayın.

Şeftali kurabiye

Bu sefer şeftalinin o muazzam görüntüsünü çaldık, en lezzetli kurabiyemize kattık. Tarifi için tıklayın.

Şeftalili soğuk çay

Şunu belirtmeden edemeyeceğiz; bu çayın tadından önce kokusu baş döndürüyor! Tadı da hazır aldıklarınızdan 10 kat daha lezzetli... Tarifi için tıklayın.

Şeftalili yaz tatlısı

Yaz meyveleri çeşit çeşit, renk renk olunca onlardan bir şeyler üretmek de bir o kadar keyifli oluyor. Şeftali tatlısı da tam bir yaz tatlısı. Hem pratik, hem leziz, hem sağlıklı, hem hafif, hem şekersiz hem de mis gibi kokuyor. Yalnızca 20 dakikaya ve azıcık da yan malzemeye ihtiyacınız olacak. Detayları için tıklayın.

Şeftali kebabı



Kıbrıs mutfağına özgü bir lezzet olan 'şeftali kebabı', özellikle ızgarada pişirilen yemekleri sevenlerin muhakkak tatması gereken bir lezzet. Detayları için tıklayın.

Tarçınlı ızgara şeftali



Tarçınlı ızgara şeftalileri ara öğünde meyve değişimi olarak tüketebilirsiniz. Tatlı ihtiyacını karşılayan bu ara öğün aynı zamanda A ve C vitamini deposu. Tarifi için tıklayın.